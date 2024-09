Novello, inaugurato il "Sentiero dei Ricci"

Il 13 settembre a Novello si è concluso, grazie all'associazione Naturaltrek di Santa Vittoria d'Alba, un percorso di ripristino e valorizzazione di un sentiero abbandonato da tempo.

In occasione della festa di inizio vendemmia, organizzata dalla nuova proloco che ha ottenuto una numerosa partecipazione, si è svolta l'inaugurazione del sentiero, preceduta da una camminata sotto il castello condotta dalle guide escursionistiche dell'associazione. In questa occasione, con la presenza del Sindaco di Novello Marco Pallaro, del consigliere regionale Daniele Sobrero e dell'intero gruppo di camminatori, è stato inaugurato il sentiero con la denominazione “Il Sentiero dei Ricci”, che unisce la piazza del castello con via Pallone. L'associazione Naturaltrek ringrazia tutti i collaboratori, i Novellesi e i camminatori che hanno partecipato.