Presentata la nuova stagione sportiva 2024/25 della scuola calcio Cuneo Oltrestura

Venerdì 13 settembre 2024, al campo sportivo di San Pietro del Gallo, si è svolta la presentazione della nuova stagione sportiva 2024/25 della scuola calcio Cuneo Oltrestura. Un appuntamento che ormai è diventato una tradizione per tutti gli appassionati, genitori e giovani atleti delle frazioni di Cuneo e dei comuni limitrofi.

La serata è iniziata con il benvenuto da parte dei presidenti Aldo Ghio, Ivano Oggero, Enzio Isaia e GianLuigi Migliore. L’atmosfera era rilassata ma emozionante, con tutti pronti a scoprire le novità per la stagione che stava per iniziare.

Dopo i saluti, Roberto Boniello e Alessandro Casalegno hanno preso la parola per ringraziare Carlo Pressenda, che negli ultimi cinque anni ha lavorato intensamente per far crescere la società. È stato un momento di riconoscimento per l’impegno e la dedizione che hanno portato il Cuneo Oltrestura a essere una realtà consolidata nel panorama calcistico giovanile.

Quest'anno, l'obiettivo è chiaro: continuare a formare giovani come atleti e persone, puntando non solo sui risultati sportivi, ma anche sulla crescita personale di ogni singolo ragazzo. È emerso forte il messaggio che il Cuneo Oltrestura non è solo calcio, ma una scuola di vita.

Tra i momenti più significativi, ci sono stati gli interventi delle autorità locali, con il vicesindaco di Cuneo, Luca Serale, che ha sottolineato l'importanza dello sport per il tessuto sociale della città. Anche Mauro Bernardi, consigliere della Fondazione CRC e presidente ATL Cuneo, ha portato il suo contributo, parlando del ruolo educativo del calcio giovanile e della responsabilità che le società sportive hanno nei confronti dei giovani. Infine, Paolo Giordano, vicepresidente dell'ACLI, ha ribadito il valore dello sport come strumento di inclusione e crescita.

La serata è poi proseguita con la presentazione di tutti gli allenatori e i ragazzi delle diverse annate:

Luca Armando (under 8)

(under 8) Mattia Indaco (2016)

(2016) Giovanni Fenoglio (2015),

(2015), Kevin Pistoi (2014),

(2014), Marco Ricci (2013),

(2013), Zidane Boukhench (2012),

(2012), Claudio Bertaina (2011)

(2011) Aldo Molino (2010).

È stato fatto un breve riepilogo dei risultati più importanti ottenuti dalle squadre nella stagione precedente, evidenziando non solo le vittorie, ma anche i progressi di tutti i ragazzi, indipendentemente dai risultati sul campo.

Marco Valle ha fornito alcuni dati riguardanti il nuovo sito internet che ha superato negli ultimi mesi i 1000 accessi e ha ribadito come questo può essere un buon strumento di promozione per le aziende sponsor. Un doveroso ringraziamento è stato rivolto a tutti gli sponsor, i tecnici, i preparatori dei campi, la segreteria, i genitori e i nonni, che con impegno e costanza aiutano i ragazzi nella crescita educativa e sportiva all’interno del Cuneo Oltrestura.

La serata si è conclusa con un aperitivo conviviale che ha coinvolto tutti, dai ragazzi alle loro famiglie. Un'occasione per celebrare l’inizio di una nuova avventura sportiva, ma anche per ricordare che il calcio è molto più di un gioco: è passione, condivisione e crescita.

I ragazzi del Cuneo Oltrestura sono pronti per una nuova stagione, carichi di energia e con tanta voglia di divertirsi e migliorare.