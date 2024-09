Alla Madonna del Portone un grande concerto corale spirituale unisce le Diocesi di Asti e Alba

Venerdì 20 settembre alle ore 21 presso il Santuario della beata Vergine del Portone di Asti si terrà un concerto spirituale che vedrà impegnati i cori liturgici delle Diocesi di Asti e Alba in collaborazione con la Banda musicale “Cotti” di Asti.

Per l’occasione saranno ben 280 i coristi che abitualmente animano le celebrazioni nelle loro parrocchie ad unire le loro voci in un unico grande coro. L’intento di vivere un’esperienza di comunione nel canto e nella musica è assai prezioso ed anche per questo l’appuntamento si annuncia coinvolgente e di grande impatto. Il programma prevede l’esecuzione di canti tratti dal Repertorio liturgico nazionale.

Il concerto si colloca nell’ambito della festa della Madonna del Portone e aprirà una settimana durante la quale, in vari momenti, saranno a lei affidate le attività pastorali diocesane; è inserito nella rassegna organistica internazionale “Cantantibus Organis”.

L’evento, inoltre, si inserisce nella “Festa della coralità liturgica” ideata dal Coro della Diocesi di Alba.

La direzione sarà di Sandro Satanassi; i cori delle Diocesi di Asti e Alba sono coordinati da Manuela Avidano e da Marco Viberti. Il concerto verrà replicato ad Alba il 27 settembre alle ore 21 nel Tempio di San Paolo.