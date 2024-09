I prossimi eventi organizzati dal Partito Democratico a Cuneo su politiche migratorie e autonomia differenziata

I circoli di Cuneo, Caraglio e Valle Grana, Bisalta e Dronero del Partito Democratico organizzano due appuntamenti per la prossima settimana su due tematiche al centro del dibattito politico: la gestione dell’immigrazione e la riforma costituzionale sull’autonomia differenziata.

Giovedì 19 settembre, alle ore 21 presso il Centro Incontri della Provincia (corso Dante 41), Pierfrancesco Majorino (consigliere regionale della Lombardia e responsabile nazionale PD per le politiche migratorie) animerà con la deputata e vicepresidente del PD Chiara Gribaudo il dibattito “Politiche migratorie: è ora di cambiare”. I nostri ospiti ci aiuteranno a orientarci in un fenomeno ordinario che viene gestito come un’emergenza, generando disastri e violando diritti.

Venerdì 20 settembre, sempre alle ore 21 ma al salone CDT (Largo Barale 1), il prof. Andrea Pertici (ordinario di diritto costituzionale presso l’Università di Pisa) dialogherà sulla riforma costituzionale dell’autonomia differenziata con Piertomaso Bergesio (segretario generale CGIL Cuneo e promotore del comitato referendario contro questa riforma) e con il consigliere regionale e segretario provinciale del PD, Mauro Calderoni. Modererà l’incontro la segretaria del circolo PD di Cuneo, Erica Cosio. In un’epoca in cui solo politiche coordinate a livello europeo possono evitare al nostro continente un destino di irrilevanza, la maggioranza sta portando avanti una riforma per esaltare i localismi aumentando le discrepanze già esistenti tra le legislazioni regionali, con il rischio di allargare i già ampi divari territoriali.