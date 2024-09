Nuovi corsi del gruppo Majorettes a Peveragno

Da oltre 15 anni, il gruppo Majorettes “The Scarlet Stars” è un punto di incontro per le ragazze del territorio, consentendo di unire passione, sport e divertimento. L’associazione, fortemente legata al territorio, è pronta ad accogliere nuove iscrizioni per l'anno sportivo 2024-2025, offrendo un’esperienza unica di crescita e partecipazione.

I corsi, aperti a principianti e a chi ha già esperienza, permetteranno agli iscritti di imparare coreografie spettacolari, maneggiare il Twirling, Pon Pom e nastri nonchè partecipare a sfilate ed esibizioni pubbliche.

Oltre all’aspetto tecnico, il gruppo promuove valori fondamentali come disciplina, collaborazione e autostima, il tutto in un ambiente stimolante e accogliente.

Le lezioni si svolgeranno presso il Centro Sportivo di Peveragno, in via Dello Sport nr. 3 a partire da lunedì 16 settembre. Per informazioni su orari e modalità di iscrizione, è possibile contattare il numero 3313749440 o visitare la pagina facebook.