L’Ordine delle Professioni Sanitarie della provincia premia le tesi di laurea e inaugura la nuova sede

L’Ordine delle Professioni Sanitarie della provincia di Cuneo sabato scorso – 14 settembre 2024 – ha vissuto una giornata storica. In mattinata, presso la sede di Cuneo dell’Università degli Studi di Torino si è svolta la premiazione della prima edizione del Premio Miglior Tesi di Laurea 2024 “Michele Zuccarofino e Valter Menardo”. Nel pomeriggio, in via Giacomo Matteotti 2, ha avuto luogo il taglio del nastro inaugurale della nuova sede dell’Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione della provincia di Cuneo.

“L’idea di istituire un premio per le migliori tesi di laurea del nostro ordine, è nata con l’intento di riconoscere e celebrare l’eccellenza accademica dei neolaureati offrendo un incentivo concreto ai giovani perché sia da stimolo per credere nelle loro capacità – spiega il presidente dell’Ordine TSRM-PSTRP di Cuneo, Paolo Dutto -. Abbiamo deciso di intitolare il premio a due tecnici di laboratorio emblematici per il nostro ordine scomparsi prematuramente e improvvisamente. Michele Zuccarofino ha lasciato un grandissimo vuoto perché oltre ad essere un professionista appassionato al suo lavoro aveva doti umane non indifferenti. Valter Menardo era un valido professionista che ha dato molto ai suoi colleghi più giovani, sia dal punto di vista professionale che umano”.

A ricevere il premio di 250 euro della prima edizione sono stati 5 neolaureati: Michelle Tesfay di Mondovì, Laurea Dietista all’Unito; Clara Zoppi di Sale delle Langhe, Laurea Tecnico sanitario di Radiologia medica Unito Cuneo; Giorgia Colombero di Busca, logopedista, Laurea Logopedia all’Unito; Marta Francesconi di Savigliano, logopedista, Laurea Logopedia all’Unito; Matteo Paganelli di Peveragno, podologo, Laurea Podologia all’Unige.

In mattinata hanno partecipato alla premiazione Silvia Merlo, presidente della Fondazione Ospedale Cuneo Ets, i dirigenti DiPSa (Direzione Professioni Sanitarie) delle Asl della provincia di Cuneo ed Elvio Russi, già direttore medico della Radioterapia degli ospedale di Cuneo e di Verduno.

L’inaugurazione della nuova sede avvenuta nel pomeriggio alla presenza di diverse autorità – tra cui l’assessore della Regione Piemonte Marco Gallo, il presidente della Provincia di Cuneo Luca Robaldo e il consigliere del Comune di Cuneo Gianfranco Demichelis – ha aperto un nuovo capitolo nella storia dell’Ordine TSRM-PSTRP di Cuneo, nato nel 1970 come Collegio dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica a sua volta trasformato dalla Legge Lorenzin 3/2018 nell’attuale maxi ordine delle professioni sanitarie, che oggi conta circa 2.000 iscritti in provincia di Cuneo.

“La nuova sede non è soltanto un luogo fisico, ma vuole essere un punto di riferimento per tutti i nostri iscritti, uno spazio in cui trovare supporto, confronto, formazione e crescita professionale – ha detto il presidente dell’Ordine TSRM-PSTRP di Cuneo, Paolo Dutto -. Qui ci impegneremo a promuovere iniziative volte a migliorare la qualità delle prestazioni sanitarie, a difendere i diritti della salute pubblica dei cittadini e a rafforzare il dialogo con le istituzioni, affinché la voce di chi opera nella sanità venga sempre ascoltata. L’obiettivo resta quello di continuare a promuovere l’eccellenza e l’aggiornamento continuo, per garantire ai cittadini il massimo livello di assistenza sanitaria. Sappiamo bene che non sarà sempre semplice e che le sfide che ci attendono sono numerose, ma con la forza della comunità professionale che rappresentiamo, sono certo che riusciremo ad affrontarle con successo”.