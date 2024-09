Ripartono gli incontri dell'associazione Alec ad Alba

Venerdì 20 settembre alle 21, presso la sede dell'Associazione Alec in via Vittorio Emanuele II, 30 ad Alba, riprendono gli incontri. A inaugurare la nuova stagione sarà il musicista albese Stefano Cornaglia, che presenterà la sua raccolta “Genesi”, composta durante il periodo di lockdown.

“Durante il lockdown," racconta Cornaglia, "ho riascoltato tantissimo la musica dei Genesis, scoprendo anche brani che non conoscevo. Li ho ascoltati così tanto che, quando mi sono seduto al pianoforte, è stato inevitabile che mi influenzassero nella composizione: dai passaggi alle tonalità, fino alla struttura dei pezzi”.

La sua musica vuole esprimere un momento di vita, personale e intimo, e per chi l’ascolta per la prima volta, questo momento rimarrà indelebile. “Spero sempre che sia un momento che si desideri rivivere altre volte. Quando suono il pianoforte da solo, sono completamente immerso nella mia musica, senza influenze esterne, né di altre persone né di altri strumenti. È farina del mio sacco, nel bene e nel male. Il pianoforte, poi, è un’orchestra a sé stante.”

Stefano Cornaglia, diplomato in musica corale, è attivo in diverse formazioni jazz, ma la sua vera passione è la composizione per pianoforte solo. Recentemente ha vinto il primo premio per la composizione pianistica al concorso "De Musica" di Savona.

“La vittoria del concorso, il secondo in realtà," spiega Stefano, "mi ha dato una spinta in un momento in cui non credevo al 100% nelle mie capacità. Sono sempre stato molto critico verso me stesso.”

Ospite della serata Valter Biagioli.