Trova portafogli con più di 600 euro alla Fiera di Vicoforte e lo restituisce al proprietario

Nonostante il meteo altalenante, la Fiera del Santuario ha richiamato un notevole afflusso di pubblico, che ha partecipato numeroso anche alla Novena nei giorni precedenti.

Sono stati oltre 530 gli operatori economici (ambulanti, espositori di bestiame, auto, mezzi meccanici e per l’agricoltura, somministratori di alimenti e bevande, spettacoli viaggianti, hobbisti, ecc.) che hanno preso parte alla manifestazione.

In campo, per garantire lo svolgimento in sicurezza dell'evento, hanno operato Polizia locale, Vigili del fuoco, addetti ai servizi di controllo, protezione civile, addetti antincendio, Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di finanza, veterinari dell'ASL Cn1 e la Croce Rossa con un’ambulanza, una vettura di soccorso e squadra itinerante.

"Siamo soddisfatti dell’andamento di queste festività, anche perché la formula di più giorni che comprende il week end, ma rispetti la tradizione, si è dimostrata vincente - commenta il sindaco, Gian Pietro Gasco - se ci fossimo limitati al sabato e domenica, così piovosa, non avremmo avuto i buoni risultati riscontrati grazie al buon afflusso di visitatori anche nelle giornate di lunedì e di martedì 10. Esprimiamo soddisfacente anche la pulizia nonostante la lunga durata della manifestazione".

Molto positiva anche la gestione della sicurezza e dell’ordine pubblico, con apprezzati episodi di senso civico;

Quasi nulli - infatti - gli episodi malavitosi dell'edizione 2024 della fiera: sono stati ritrovati un cellulare e tre portafogli smarriti. Uno di questi - che conteneva circa 600 euro in contanti oltre ai documenti - è stato ritrovato e consegnato da un ambulante di origine marocchina al legittimo proprietario.

Qualche difficoltà, causate dalla pioggia di domenica, si è registrata nelle aree erbose della zona fieristica (in particolare nella zona dei piccoli animali, del luna park ed in alcuni parcheggi) risolte con tempestività per consentire il regolare svolgimento della fiera nei giorni successivi.

"A chi si lamenta di aver avuto in ritardo l’assegnazione dei posti espositivi ricordo che esistono delle regole che prevedono graduatorie e danno priorità a coloro che hanno già partecipato ed alla loro anzianità di partecipazione; le nuove richieste devono attendere la rilevazione dei posti rimasti liberi per essere compresi nell’area fieristica gestita dal Comune. - conclude il primo cittadino - "Un sentito ringraziamento va ai consiglieri ed agli assessori, in particolare al vice sindaco Botto, che hanno supportato il lavoro dei dipendenti comunali i quali si sono dedicati, senza limitazioni di tempo e di impegno, alla gestione prima, durante e dopo la manifestazione; un grazie anche a tutte le forze dell’ordine, alla polizia locale (gestita egregiamente dal Comando di Mondovì) con la presenza di agenti provenienti da parecchi altri Comuni ed ai tanti volontari di protezione civile che, con quelli del gruppo comunale vicese, hanno sorvegliato gli accesi e le zone interne dell’area fieristica".