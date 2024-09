A Sant'Albano Stura grande partecipazione alla 12 Ore di Beach volley

14 settembre si è svolta la tanto attesa 12 ore di beach volley, un evento che ha unito sport, divertimento e socialità, organizzato in collaborazione tra la Pro Loco di Sant'Albano Stura e gli Amici del Volley. La giornata, segnata da un grande afflusso di pubblico e partecipanti, ha superato tutte le aspettative con oltre 60 giocatori divisi in 10 squadre, pronte a sfidarsi sulla sabbia.



Sin dal mattino presto, il campo da beach volley, gentilmente messo a disposizione dall’ASD Sant'Albano, ha visto susseguirsi partite emozionanti, sotto gli occhi attenti di spettatori entusiasti. Non solo i giocatori, ma anche molti appassionati hanno partecipato, approfittando della splendida giornata per godersi l’atmosfera vivace e il servizio bar gestito da Genny e David.

La giornata è stata animata da Dj Max, che con la sua musica e il suo programma Massimo Gradimento Live ha accompagnato ogni partita, riuscendo come sempre a fare la differenza e a creare un sottofondo perfetto per l’evento.



L’evento si è concluso in bellezza con una serata conviviale, dove il cibo ha giocato un ruolo da protagonista. Le deliziose pizze di Totò e le costine perfettamente cucinate da Cristian Fassi hanno deliziato i presenti, chiudendo la giornata in modo conviviale e festoso.



Un ringraziamento speciale va a tutti i partecipanti, la cui risposta calorosa ha garantito il successo dell’evento. Il coinvolgimento della comunità, sia dei residenti che di chi è venuto da fuori per partecipare o semplicemente assistere, è stato fondamentale.



Un grande grazie alla CRF, la cui generosa donazione ha permesso di realizzare le bellissime magliette che ogni squadra ha indossato con orgoglio. Da parte degli organizzatori un grazie di cuore anche a Ovostura, così come Vacchino e Beppa Rosa per tutto il lavoro e l’aiuto.