A Ceva cala il sipario sulla Mostra del Fungo, l'amministrazione: "Successo oltre le aspettative"

"Un'edizione che abbiamo organizzato in corsa, ma il successo di quest'anno è andato oltre ogni aspettativa -. il commento del sindaco, Fabio Mottinelli - "La città è stata letteralmente invasa nel fine settimana. Questo successo è stato possibile grazie al lavoro di tutta la comunità, perché tengo a precisarlo, la Mostra Nazionale del Fungo non è di questa o quell'altra Amministrazione ma è patrimonio dell'intera città".

"Un grazie a tutti coloro che hanno permesso che la sessantatreesima edizione della Mostra del Fungo fosse degna delle precedenti. - spiega l'assessore Luca Prato - "Un’edizione che ha visto lo spostamento dell’area cucine dando lo spazio meritato alle associazioni che vi lavorano da anni; tra queste siamo fieri di aver aggiunto “la giostra” con i loro deliziosi piatti etnici. Vincente l’idea di tenerla aperta anche al sabato a pranzo. La creazione di uno spazio interamente dedicato al mercato del fungo e del “salotto del fungo” che ha ribadito con i suoi convegni l’importanza della centralità del fungo e dell’ambiente. Consapevoli del valore degli spettacoli che vi erano proposti, abbiamo rilanciato la proposta della fiera al borgo Sottano e confermato la qualità dei prodotti offerti dagli stand presenti nella zona delle eccellenze. Hanno riscosso anche un grande successo le visite guidate con la possibilità inoltre di viaggiare su un bellissimo trenino e la proposta della zona dedicata alle famiglie, quest’anno sistemata in Piazza Vittorio Veneto per evitare i problemi logistici dello scorso anno. E come non ricordare l’inaugurazione del primo lotto del Museo del Fungo? Consiglio a tutti di andarlo a visitare nelle prossime date. Ottimo successo di pubblico anche nelle serate precedenti la mostra nonostante le temperature quasi invernali. Ora siamo già al lavoro per analizzare le cose che secondo noi possono essere migliorate già dal prossimo anno".