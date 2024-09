Al monastero di San Biagio Mondovì in scena Novecento di Alessandro Baricco

Il corso di teatro adulti livello intermedio di Palcoscenico – Performing Arts Center presenta, presso il Monastero di San Biagio, una versione inedita di Novecento, il celebre testo di Alessandro Baricco da cui è stato tratto il film di Giuseppe Tornatore "La leggenda del pianista sull'oceano". Scritto come monologo, viene qui proposto in

È la storia di un pianista straordinario che vive da sempre sul Virginian, un transatlantico che percorre la rotta per le Americhe nella prima metà del secolo scorso, senza mai aver messo piede sulla terra ferma in alcun momento della sua esistenza. La sua storia eccezionale viene raccontata dai passeggeri della nave, gli aristocratici viaggiatori della prima classe e i migranti della terza classe. Una galleria di personaggi pittoreschi da voce ad una vicenda ai limiti dell'incredibile che parla in fondo di scelte di vita, di vocazione, in ultimo del senso stesso della vita in uno spettacolo che non mancherà di commuovere e divertire.