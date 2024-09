Bra, un concerto spirituale per celebrare l’VIII centenario delle stimmate di San Francesco

Ottocento anni fa San Francesco riceveva le stimmate. Le antiche biografie raccontano che nell’estate del 1224, in un momento di crisi umana e spirituale, il Poverello di Assisi si ritirò sul Monte della Verna, nel casentino.

L’esperienza delle stimmate, esperienza di dolore e amore, è diventata per Francesco dono da custodire con responsabilità e umiltà, ma anche l’inizio di un “canto di lode” tradotto nella sua vita e raccontato nei celebri componimenti letterari delle Lodi di Dio Altissimo e del Cantico delle Creature.

Il messaggio che scaturisce dall’esperienza della Verna è parola di guarigione e speranza per tutta l’umanità, che può essere nuovamente consegnata a un mondo segnato da tensioni, divisioni e guerre, ma anche da desiderio di vita e futuro.

Per ricordare l’VIII centenario delle stimmate, i Frati cappuccini di Bra invitano al concerto spirituale dal titolo La Verna 800 (1224-2024 Ottocento anni dalle stimmate di San Francesco) Mio Dio e Mio Tutto, animato dalla corale Sant’Agostino di Pocapaglia, diretta dal maestro Beppe Tibaldi.

L’appuntamento è per venerdì 20 settembre, alle ore 21, nella chiesa di Santa Maria degli Angeli (piazza XX Settembre, 42), a mente delle parole di papa Francesco: «Il discepolo di Gesù trova in San Francesco stimmatizzato uno specchio della sua identità. Il credente, infatti, non appartiene a un gruppo di pensiero o di azione tenuto insieme dalle sole forze umane, ma ad un Corpo vivente, il Corpo di Cristo che è la Chiesa».