Grande successo per lo spettacolo teatrale “Chloé” presso il Monastero di Santa Maria della Stella a Rifreddo

Si è svolto Sabato 14 settembre alle 20.45, presso il Monastero di Santa Maria della Stella di Rifreddo, lo spettacolo teatrale “Chloé” della Compagnia Teatro Prosa Saluzzo diretta da Raniero Cane. Una Commedia teatrale divertente, attuale e dal finale imprevedibile.

L’ingresso ad offerta libera ha permesso di sostenere le iniziative culturali del sito, in collaborazione con l’Associazione “Luna Lucebat”.

Un folto e interessato pubblico ha preso parte alla serata in un ambiente dall’atmosfera suggestiva e intrigante.

“Grazie alla compagnia Teatro Prosa Saluzzo - commenta il sindaco Elia Giordanino - e un ringraziamento speciale ai fantastici attori Raniero, Giorgio e Maria Virginia, al tecnico audio-luci Matteo, a Fabio Allio per l’impianto audio e a Michel e Gregory Borello per il Service luci, all’Amministrazione Comunale e in particolare al consigliere Cristian Mustazzu per aver seguito la parte organizzativa, all’associazione “Luna Lucebat” per la collaborazione e all’operaio comunale Gianfranco Marano per l’allestimento”

“Chloé” é una commedia che mette in scena un dibattito su quale sia il confine tra la realtà e la finzione, tra l’umano e il non umano, tra l’amore vero e l’amore simulato. Quest’opera, attraverso il personaggio di Giulio e la sua relazione con Chloé, mette in discussione i concetti di identità, desiderio, e relazione umana. Il tema dei robot è un argomento attuale e di grande interesse per la società contemporanea, poiché solleva diverse questioni etiche e morali legate all’uso della tecnologia nel campo delle relazioni umane.