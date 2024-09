Cuneo, al consigliere Silvano Enrici la delega ai sottoservizi

La sindaca di Cuneo Patrizia Manassero ha firmato il provvedimento che dà formalmente il via alla collaborazione con Silvano Enrici, consigliere comunale, a cui viene affidato un incarico di consulenza relativo all’ambito dei cosiddetti “sottoservizi” e alle relative reti di collegamento elettrico, telefonico e di fibra per connettività.

Il provvedimento è frutto del confronto che si è svolto nei mesi scorsi con i capigruppo, e avviene nel quadro di quanto previsto dall’articolo 46, comma 5 dello Statuto comunale relativo ai “consiglieri con delega” ovvero quelle figure amministrative incaricate di studi su materie specifiche e/o di compiti di collaborazione circoscritti all’esame e alla cura di situazioni particolari che non implichino la possibilità di assumere atti a rilevanza esterna.

Significa che il consigliere Enrici, nel periodo del presente mandato amministrativo, potrà curare e seguire, in accordo con gli assessori ai Lavori pubblici, e alla Pianificazione territoriale, le progettualità e gli interventi connessi con i sottoservizi e le relative reti, ai fini della valorizzazione e della riqualificazione urbana della città. La collaborazione avviene a titolo gratuito.

Così la sindaca Patrizia Manassero: “Ringrazio il consigliere Enrici per la sua disponibilità. L’aspetto dei sottoservizi è delicato e strategico e la città sta subendo diverse trasformazioni in questo ambito, come testimonia il recente passaggio alla fibra ottica di tutte le scuole. Anche il recente inconveniente che ha bloccato le linee telefoniche degli uffici comunali e di una parte del centro storico della città per alcuni giorni è prova del fatto che avere una persona esperta e disponibile a seguire il tema sarà certamente prezioso. Ringrazio anche il Consiglio per aver lavorato sulla normativa interna perché fosse coerente con i pareri nazionali che normano questo aspetto”.