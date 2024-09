Elezioni provinciali: "Patto Civico per la Granda" incontra gli amministratori il 20 settembre a Cuneo. Intanto è online il sito con tutti i curricula dei candidati

E' in calendario per venerdì 20 settembre alle ore 18, a Cuneo presso la saletta dell'Hotel Ligure in via Savigliano, l'incontro fra gli amministratori comunali ed i colleghi candidati nella lista "Patto Civico per la Granda", che si presenta alle elezioni del Consiglio Provinciale previste per domenica 29 settembre.



"Abbiamo già iniziato la nostra attività incontrando Sindaci e Consiglieri Comunali in tutto il territorio provinciale ma, come avevamo promesso, riteniamo doveroso presentarci tutti insieme come lista - spiegano i 12 candidati - ed approfondire il programma che intendiamo portare avanti in Consiglio Provinciale. Il nostro sarà un lavoro di affiancamento al presidente Robaldo, il cui mandato durerà ancora due anni e che ha già dimostrato come l'esperienza civica sia quella che serve per il buon governo del territorio".



Intanto, la formazione civica ha pubblicato online il proprio sito, contenente i curricula di ognuno dei candidati: https://pattocivicogranda.wixsite.com/patto-civico-per-la



"Certo, si tratta di rispettare la normativa del 2019 (che prevede anche la pubblicazione dei casellari giudiziali) ma per noi si tratta soprattutto di una questione di trasparenza - concludono dal gruppo -. Sul sito sono presenti alcuni spunti circa il nostro metodo di lavoro ed i curricula di tutti noi, oltre alla mail cui fare riferimento per qualsiasi comunicazione e richiesta".