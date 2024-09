Amici di Zampa: porte aperte domenica 29 settembre

L’Associazione Amici di Zampa vi invita a partecipare alla Festa del Canile e Gattile di Alba, che si terrà domenica 29 settembre 2024. Dalle ore 14,00 alle 17,30, le porte saranno aperte a tutti i visitatori per un pomeriggio di allegria, solidarietà e amore per gli animali.



Da oltre due decenni, Amici di Zampa gestisce il canile e gattile di Alba, mantenendo la struttura grazie al sostegno di fondi privati e alla generosità dei benefattori. Il loro impegno ha garantito cure e riparo a numerosi cani e gatti in cerca di una casa, diventando un punto di riferimento per la comunità locale.



Durante la festa, sarà possibile visitare le strutture, fare coccole e donare regali agli ospiti a quattro zampe. Inoltre, saranno presenti un banchetto con gadget dell’associazione, una pesca di beneficenza e un punto ristoro. Un'occasione perfetta per trascorrere del tempo in compagnia, divertirsi e fare del bene.



L’Associazione Amici di Zampa vi aspetta numerosi per una giornata che celebra la forza della comunità e il legame speciale tra uomo e animale.



Per maggiori informazioni e adozioni:

Amici di Zampa – Alba, Località Toppino (dietro la Casa Circondariale)

Barbara: 335 691647 | Paolo: 347 5924197