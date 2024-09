Ad Alba la 6ª Camminata Lilt per la prevenzione dei tumori al seno

Anche quest’anno la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (Lilt) dedica il mese di ottobre alla prevenzione dei tumori al seno con la campagna “ Nastro Rosa ” per sottolineare l’importanza della prevenzione oncologica.

La 6ª Camminata, programmata per domenica 22 settembre, vuole essere un modo per ricordare alle donne l’importanza dei controlli -innocui e non invasivi- indispensabili per prevenire questa patologia.