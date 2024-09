Al Rondò dei Talenti l'incontro “Ale Guzzetti tra arte interattiva, tecnologia e spiritualità”

Un progetto curatoriale dedicato alla valorizzazione di artisti contemporanei ospiterà per la prima edizione Ale Guzzetti a Cuneo.



Sabato 28 settembre alle ore 17 nello Spazio Relazioni del Rondò dei Talenti a Cuneo siete invitati all’incontro “Ale Guzzetti tra arte interattiva, tecnologia e spiritualità”, una conversazione con l’artista Ale Guzzetti in dialogo con Enrica Savigliano che metterà in rapporto queste tematiche nella ricerca dell’artista e delle pratiche dell’arte contemporanea.



Un viaggio temporale attraverso il dialogo con l’artista che ci condurrà a comprendere come l’idea di robot e automazione non appartenga al presente, ma deriva dal passato dove uomini di cultura, scienziati e artisti hanno cercato di sfidare i limiti naturali e umani creando macchine dotate di propria autonomia. Nell'incontro sarà fatta una panoramica di queste scoperte e dei motivi che hanno spinto l’uomo a creare macchine e creature robotiche, andando poi a convergere sul rapporto che gli artisti hanno intrattenuto con l'automazione nell'arte moderna e contemporanea.

Ale Guzzetti (Tradate, 1953), vive e lavora tra Saronno e Milano, è tra i primi artisti italiani dediti all’arte tecnologica e interattiva, lavora dal 1983 ai circuiti elettronici di sculture sonore interattive poi si orienta verso la robotica. Le sue ricerche sono state sviluppate in diverse istituzioni internazionali tra cui il Politecnico di Milano, il Centro di Sonologia Computazionale dell’Università di Padova e la School of Computing, Communications and Electronics dell’Università di Plymouth.

Seguiranno due attività laboratoriali curate da Fab-Lab Cuneo dedicate al pubblico dai 10 anni in su al Rondò dei Talenti.

Mercoledì 2 ottobre alle ore 17 “Insetti Robotici”, dedicato al ciclo di sculture nano-robotiche dell’artista Cybugs (1999-), dove i partecipanti realizzeranno i propri insetti artificiali dotati di movimento autonomo. Al termine del laboratorio gli insetti robotici verranno liberati al Parco della Resistenza di Cuneo in una performance artistica collettiva.

Mercoledì 9 ottobre alle ore 17 “Fiori Macchinici”, un laboratorio ispirato all’opera Dipingo dunque esisto (2014-2016) realizzata da drawing machine, dove ognuno costruirà la propria macchina disegnatrice con cui creerà coloratissimi fiori geometrici. A entrambi i laboratori sarà presente la versione avatar dell’artista.



Artformat è un progetto ideato da Enrica Savigliano per la valorizzazione di pratiche dell’arte contemporanea attraverso incontri con gli artisti e attività laboratoriali. La prima edizione è stata finanziata dalla Fondazione CRC e promossa da FabLab Cuneo.

Per informazioni e iscrizioni: enricasavigliano0@gmail.com / 342 6394993.