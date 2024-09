Bra, l’associazione Albedo presenta il calendario degli eventi culturali

Se siete alla ricerca di stimoli culturali e occasioni per arricchire la conoscenza, l’associazione Albedo di Bra ha preparato un calendario vibrante di eventi che sicuramente cattureranno la vostra attenzione.

Per saperne di più, l’appuntamento da segnare in agenda è stasera, mercoledì 18 settembre, alle ore 21, presso la galleria BrArte (via Vittorio Emanuele II, 148) per… l’Albedo di un nuovo anno.