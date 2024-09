"Insieme per star bene": la Croce Rossa di Cuneo con un programma di supporto per chi convive con malattie croniche

La Croce Rossa Italiana - Comitato di Cuneo lancia l’iniziativa “Insieme per star bene”, un percorso di formazione pensato per tutte le persone che convivono con condizioni di malattie croniche, come artrite, artrosi, cancro, diabete, cardiopatie, ictus, ipertensione, malattie respiratorie e cefalee, tra le altre. Il programma, aperto anche ai familiari di chi è affetto da patologie croniche, offre strumenti pratici per affrontare le sfide quotidiane legate alla gestione della malattia.

Cosa offre il programma?

"Insieme per star bene" è progettato per insegnare ai partecipanti come:

- Gestire al meglio la propria malattia e i suoi sintomi.

- Stabilire obiettivi realistici e raggiungibili.

- Cercare soluzioni pratiche ai problemi e ricevere supporto da altri partecipanti.

- Lavorare a stretto contatto con i professionisti della salute.

- Gestire lo stress e migliorare la qualità della vita con un’alimentazione equilibrata e un'attività fisica sicura.

- Utilizzare correttamente i farmaci e sviluppare piani d'azione personalizzati.

Principali contenuti del percorso:

- Piani d’azione individuali.

- Tecniche di risoluzione dei problemi.

- Gestione delle emozioni difficili.

- Alimentazione sana e bilanciata, con consigli per leggere correttamente le etichette nutrizionali.

- Controllo dei grassi nell’alimentazione.

- Attività fisica sicura e gestione dei giorni di malattia.

- Collaborazione con i professionisti della salute e uso corretto dei farmaci.

- Pensiero positivo e progetti per il futuro.

Dettagli dell'iniziativa

Gli incontri si terranno presso i locali della Croce Rossa Italiana di Cuneo, in Piazzale della Croce Rossa Italiana 1/C, ogni giovedì dal 19 settembre al 24 ottobre, dalle ore 14:30 alle ore 17:00.

"INSIEME PER STARE BENE" prevede 6 incontri interattivi di gruppo di 2 ore e 30 minuti ciascuno.

I corsi sono gestiti da infermiere dell'ASL CN1 e sono completamente gratuiti. La prenotazione è obbligatoria.

Informazioni e Iscrizioni

Per maggiori informazioni e per iscriversi al programma, è possibile contattare l'infermiere di famiglia e comunità.

Per informazioni generali, è attivo il servizio H24 al numero 0171 605705.

Per richieste specifiche, dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 16:00, è disponibile il numero 0171 450272.

Non perdere l’opportunità di imparare a gestire la tua salute in modo più consapevole e con il supporto di esperti e di altre persone che affrontano le stesse sfide.