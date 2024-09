Tragico incidente stradale nella notte a Isola d'Asti: due morti e due feriti. Chiusa la corsia in direzione dello svincolo A33

Un grave incidente stradale è avvenuto intorno alle 2 di questa notte nei pressi dello svincolo che collega l'autostrada A33 con l'Asti-Mare. Secondo quanto riportato dai Vigili del Fuoco di Asti, intervenuti sul posto, una BMW con a bordo quattro giovani (due ragazze e due ragazzi) ha imboccato contromano la rampa di uscita dell'autostrada, chiusa al traffico per lavori in corso.

L'auto, proveniente dall'Asti-Mare, invece di immettersi correttamente sull'A33 in direzione Alba, ha imboccato la rampa opposta ad alta velocità, come riferito da alcuni testimoni presenti sul luogo per i lavori stradali. Il veicolo ha poi perso il controllo, andando a schiantarsi violentemente contro il guard rail.

Le conseguenze dell'impatto sono state drammatiche: gli occupanti dei sedili posteriori, sono deceduti sul colpo. Il conducente è riuscito ad uscire autonomamente dal veicolo ed era già sotto le cure del personale del 118 all'arrivo dei soccorsi. Il quarto passeggero, seduto sul lato anteriore, è stato estratto dalle lamiere dai Vigili del Fuoco in condizioni gravi ma ancora cosciente.

I Vigili del Fuoco hanno lavorato tutta la notte in supporto ai Carabinieri di Canelli, che stanno conducendo le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.

CHIUSA LA CORSIA IN DIREZIONE DELLO SVINCOLO DELLA A33, SULLA SS 456 “DEL TURCHINO” A ISOLA D’ASTI

Risulta momentaneamente chiusa la corsia in direzione dello svincolo della A33, sulla strada statale 456 “Del Turchino” al km 10,360 all’altezza di Isola d’Asti.

Per garantire la pulizia e la messa in sicurezza del piano viabile, permane la chiusura della rampa di immissione su SS 456 da A33. Per i veicoli che procedono in dir. Asti su A33, uscita consigliata "Isola d'Asti".