Volley A2M. Felice Sette, martello che con Porto Viro fece penare Cuneo: "Ora voglio essere protagonista con questa maglia" [VIDEO]

Presentato ufficialmente alla stampa Felice Sette. Il nuovo schiacciatore della MA Acqua S.Bernardo, che ormai da un mese si allena con la squadra piemontese, è stata una delle pedine più attese nella formazione allenata da Matteo Battocchio durante il mercato estivo.

Sicuramente il giocatore che ha fatto più penare la formazione di Cuneo durante i tribolati playoff della scorsa stagione. Con la maglia di Porto Viro è stato l'autentica spina nel fianco: "Sono stato più qui che a Porto Viro negli ultimi mesi", ha detto scherzosamente prima della presentazione ufficiale.

Aggiungendo poi: "È stato bello giocare da avversario, ma lo sarà ancora di più da protagonista della squadra. Sono molto contento di far parte di questa società, di questo gruppo unito e guidato da un allenatore che conosco da tempo e stimo".

Sette non è al massimo della forma fisica in queste settimane, ma sta recuperando: "Ho avuto un piccolo infortunio durante un allenamento, sono stato qualche girono fermo e non vedo l'ora di riprendere con ancor maggior vigore".

La scelta di venire a Cuneo non è stata casuale: "È una meta ambita da tutti i pallavolisti e quando è arrivata la proposta mi sono sentito lusingato. La storia e soprattutto gli obbiettivi della società hanno fatto il resto".

Un giocatore fortemente cercato dal presidente Gabriele Costamagna, che già durante i playoff della scorsa stagione lo aveva nel mirino: "Non ricordo con chi ho avuto il primo contatto, ma l'ottimo rapporto che ho con Battocchio è stata la scintilla che mi ha convinto ad accettare la proposta".

La squadra cuneese è reduce dal successo nel torneo di Sarroch, in Sardegna, pur con un organico che continua ad essere incompleto: out Sette, anche Giulio Pinali sta recuperano i problemi fisici con lenta gradualità. "Stiamo comunque lavorando bene - dice Sette -, le amichevoli le abbiamo vinte nonostante gli acciacchi. Nel momento in cui torneremo al completo sono convinto che faremo grandi cose: il lavoro paga e noi stiamo lavorando tanto".

Quello che incomincerà il 6 ottobre prossimo a Brescia sarà unb campionato tosto per Cuneo: "Sicuramente competitivo - sottolinea Felice -, forse più degli altri anni. Ci sono tante squadre forti e credo che noi saremo tra queste. Dicono che Catania sia favorita, ma questo non significa nulla: se saranno più bravi vinceranno altrimenti ce la giocheremo in tanti. L'importante sarà pensare partita per partita, senza abbassare la guardia mai. Vedrete che alla lunga pagherà".

Personalmente Sette non ha ambizioni particolari, se non il risultato finale: "Se faremo bene anche il mio valore crescerà, io cerco sempre di migliorarmi. Sono un una fase nella quale mi sento anche un po' esperto e quindi userò tutti i mezzi a disposizione per fare sempre meglio".

La presentazione di Felice Sette si è svolta sotto gli occhi di Daniele Ribero, socio e sponsor della squadra cuneese che ha accolto i presenti nello stabilimento di Caraglio della Ribero Autotrasporti: "Sono molto contento di avere Felice in squadra - le sue parole -. Un avversario difficile da battere. E quando un avversario non riesci a batterlo è meglio averlo amico".

Sulla partnership con Cuneo Volley: "Continuiamo con molto piacere ad essere vicini alla società. Abbiamo creato una squadra bellissima ed affiatata anche fuori dal campo ed insieme vogliamo far crescere il mondo di Cuneo Volley"