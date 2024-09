Roburent accoglie famiglia afgana

Il Comune di Roburent, piccolo paesino montano, ha accolto nelle scorse settimane una famiglia proveniente dall'Afghanistan.

"Un comune cosmopolita il nostro e pienamente ospitale. - spiega il consigliere Romolo Garavagno - Ormai da una decina di anni si succedono famiglie di profughi di ogni parte del mondo. Era iniziato con un nucleo di nigeriani, i cui due figli più grandicelli si inserirono nelle scuole intercomunali Primarie a Serra con ottimi risultati. Ora nuovamente risiedono afgani, seguiti come tutti gli altri dalla Cooperativa Valdocco, per incarico del CSSM.

Si tratta di una famigliola con i genitori e tre figli, il più piccolo ha 4 anni e vorrebbe andare alla Scuola d’infanzia a San Giacomo, mentre il più grande, è iscritto alla seconda classe dell’Istituto delle Scienze umane a Mondovì, mentre la sorella, di 13 anni, desidera iscriversi alla Secondaria di primo grado (ex medie dell’obbligo) a Mondovì. Sono tutti contenti di risiedere in questo paesino di montagna, anche se provengono da una grande città, Herat, quindi indubbiamente si sentono un po’ spaesati. Il nostro comune siamo certi saprà accoglierli e farli sentire a casa".