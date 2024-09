Rotary Saluzzo: visita del Governatore del Distretto e ingresso di una nuova socia

Viola Gastaldi, è la nuova socia del Rotary Saluzzo, accolta dai soci nella prima conviviale del 51° presidente del club saluzzese Silvio Tavella, dove ha ricevuto la spilla del sodalizio e gli auguri del Governatore del Distretto 2032, Natale Spineto, in visita al club.

Al centro della serata la “magia del Rotary” tema 2024 - 2025 della presidente del Rotary International Stephanie Urchick, e l’invito a manifestarla nell’anno sociale per portare cambiamenti positivi nella società, in sinergia con il network mondiale rotariano.

Nella crisi dell’associazionismo di servizio su cosa punta il Rotary? Sottolineati dal Governatore gli elementi identificativi e di attrazione del sodalizio: il valore della competenza e professionalità. "Il Rotary è culla di professionalità, una professionalità con risvolti etici, fatta con coscienza".

Spineto, professore ordinario di Storia delle religioni all’Università di Torino, presidente della Consulta Universitaria per la Storia delle religioni e del Centro di Scienze Religiose, ha poi evidenziato il valore della cultura, dell’apertura mentale come opportunità di crescita e arricchimento personale, come lo è la relazione all’interno dei club, tra la rete dei soci, portatori di esperienze interessanti.

Oltre all’adesione al Piano d'azione del Rotary internazionale, con una lunga storia nella promozione della pace e di servizi a vario livello, l’input del Governatore a dare spazio alle progettualità territoriali con l’individuazione di esigenze e bisogni della collettività in club il club è radicato, al fine di "migliorare la vita degli altri, iinsieme alla propria”.

Dopo la formula di rito, accanto al presidente Tavella e alla madrina di club, Luisa Frandino, ha fatto ingesso tra i soci Viola Gastaldi, saluzzese, attualmente gestore di patrimoni per Bper Spa e precedentemente al servizio c di lienti e consulente finanziario per il Banco di Credito Azzoaglio di Ceva.