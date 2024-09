A Monforte d'Alba la mostra Square di Andrés Avré

La mostra, patrocinata dall'amministrazione comunale, proprietaria del bene architettonico, "E' un'occasione per valorizzare l'antico oratorio settecentesco e accendere i riflettori sulla possibilità di un dialogo fra passato e contemporaneità" dichiara Livio Genesio, sindaco del piccolo centro della Langa albese.

Come già avvenuto in altre occasioni l'artista Andrés Avré mette a confronto la sua produzione artistica con lo scenografico contenitore scelto per la presentazione delle sue opere. L'oratorio, recentemente restaurato, risalente alla prima metà del XVIII secolo, spogliato delle sue originarie decorazioni nella sua semplice minimalismo è lo scenario perfetto per le raffinate opere astratte dell'artista.