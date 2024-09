Il festival Modulazioni celebra il suo gran finale a Cuneo con quattro concerti tra innovazione e tradizione

Ultimi appuntamenti a Cuneo della terza edizione di “Modulazioni - Musica senza tempo”, il festival di musica antica prodotto da Maestro Società Cooperativa di Cuneo e organizzato da Noau officina culturale.

Venerdì 20 settembre alle 18.30, presso il giardino dello Spazio Famiglie in Cerchio (via Grandis 28/a) è in programma “CrossCover”, una rielaborazione in chiave moderna della musica rinascimentale ad opera di Visibilium LAB e del Dipartimento METS del Conservatorio di Cuneo (in caso di maltempo il concerto verrà eseguito alla sede “Cantore” del Conservatorio, via Pascal 9). Il programma prosegue alle 21: a Palazzo Samone si terrà il concerto “Consobrinæ. L’Italia, la Francia: due musicisti, due sedie, un’eredità, una storia da raccontare” con Hermine Horiot Bellini al violoncello e Giovanni Bellini alla tiorba (ingresso 10 euro su ticket.it).

Sabato 21 settembre alle 21, presso il Salone d’Onore del Municipio si svolgerà “La Gloria e Himeneo” serenata appartenente al gruppo delle cosiddette “serenate francesi” di Don Antonio Vivaldi con Annalisa Mazzoni (contralto), Giulia Beatini (mezzosoprano) e Ensemble I Contrappuntisti (ingresso libero).

Domenica 22 settembre alle 21, presso il Museo San Francesco, atto finale del programma 2024 del festival con il concerto della Società Corale Città di Cuneo dal titolo “Francese italianità. La linea e il contrappunto nella musica sacra di Verdelot & de Layolle”, percorso musicale dalla Francia all’Italia e dall’Italia alla Francia (ingresso libero). Per maggiori informazioni e per scoprire il programma completo di tutti gli appuntamenti è possibile consultare il sito Internet www.modulazioni.net, le pagine FB (www.facebook.com/modulazioni.net) e IG (www.instagram.com/modulazioni) o scrivere a info@modulazioni.net.

Il festival si svolge con il sostegno di Comune di Cuneo, Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura e Fondazione CRC e in collaborazione con Conservatorio G.F. Ghedini Cuneo, Fondazione Opere Diocesane Cuneesi, Museo Diocesano Cuneo San Sebastiano, Rondò dei Talenti, Mets (Musica Elettronica & Tecnici del Suono) Cuneo.