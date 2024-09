"Note nel vento...ciao Ivan!": un concerto al Toselli di Cuneo in ricordo di Ivan Cavallo

Domenica 22 settembre alle ore 17 nella splendida cornice del Teatro Toselli di Cuneo (Via Teatro Giovanni Toselli , 9) si porterà un ricordo ed un saluto ad Ivan Cavallo grazie ad un incontro tutto musicale.

Ivan "andato avanti" esattamente un anno fa, accomunava la passione per la musica all'impiego professionale alla Cartiera Smurfit Kappa di Verzuolo. Direttore e maestro di violino all’Istituto Musicale di Venasca-Valle Varaita “Note di Varaita”, in passato aveva ricoperto il ruolo di insegnante anche negli istituti musicali di Busca e Dronero.

Impegnato nello staff dirigente della Fabbrica dei Suoni, dove ricopriva il ruolo di membro del Consiglio di Amministrazione dell’omonima cooperativa.

Ecco allora un momento d'incontro occasione per far festa nel suo ricordo riunendo tutti coloro che in vita hanno saputo apprezzare le capacità umane di cui godeva in particolare nella passione che lo ha accompagnato per tutta la vita: la musica!