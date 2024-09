Bra, alla scuola “Musicando” sono ripartiti i corsi con Enrica Boglioli

L’appuntamento aveva fatto il carico di applausi per le esibizioni al pianoforte affidate alle capacità dei ragazzi iscritti ai corsi musicali, alcuni dei quali molto giovani. Ma i saggi non sono un punto di arrivo e lo sa bene la scuola di musica presente in via Provvidenza a Bra, che, grazie alla dedizione di Enrica Boglioli, dona ai ragazzi importanti motivi di crescita, non solo artistica. «La musica è disciplina e armonia - ha detto la docente - è una ricchezza che si ritroveranno nella vita».