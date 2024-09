4 Curiosità sulle Escort che non conoscevi

Il mondo delle escort è molto ampio e variegato. Dietro il mondo degli incontri a pagamento si nascondono tante piccole curiosità e tanti modi diversi di affrontarlo da parte delle fanciulle. Abbiamo curiosato in alcuni dei migliori siti di top escort a Roma e abbiamo avuto modo di intervistare una ragazza che ci ha raccontato alcuni aneddoti molto interessanti. Ne abbiamo selezionati 4 molto particolari!

Si sentono in colpa dopo un orgasmo con un cliente

Ebbene si, questa tipologia di fanciulla abituata ad usare il proprio corpo per soddisfare le fantasie degli uomini, ha problemi nella gestione del proprio piacere fisico. Svolgere correttamente un appuntamento e adoperarsi per soddisfare le richieste dei propri clienti spesso esige un distacco emotivo molto grande, che sfocia nella finzione.

Le escort infatti fingono spesso di provare piacere durante i loro rapporti semplicemente per illudere il cliente e rendere ancora più magico il momento. Nonostante si impegnino molto a fingere incredibili coinvolgimenti, prima o poi la continua stimolazione comincia ad innescare anche in loro il bisogno di sfociare in un orgasmo.

Ogni giorno diversi uomini si cimentano in posizione particolari, o rapporti orali anche per venti minuti consecutivi, e arriva un momento in cui la escort non resiste più e comincia a provare realmente piacere. Quando arriva questo momento la escort entra in crisi perché il suo gioco di ruolo comincia a franare, e non riesce a mantenere facilmente il distacco professionale che dovrebbe.

Da un lato non vuole sentirsi coinvolta da uno sconosciuto, ma dall’altro lato la stimolazione continua e incessante la coinvolge sempre di più, fino al punto in cui si lascia realmente andare e prova un reale orgasmo insieme al suo cliente. Dopo alcuni minuti di sincero piacere torna cosciente e si ritrova nuovamente abbracciata al suo cliente, ipersensibile e assalita da uno strano senso di vergogna, provocato dal fatto di aver provato piacere sul lavoro con una persona che probabilmente non appartiene ai suoi canoni di uomo ideale.

Da quel momento in poi spesso è difficile portare a termine l’appuntamento perché la escort si sente a disagio, sente sensazioni strane a livello fisico e l’imbarazzo la distrae.

Salvano i numeri dei clienti con dei codici assurdi

Molti uomini quando salvano il numero della propria escort di fiducia sul cellulare mettono nomi insospettabili come “Pino l’idraulico” o “Elettricista Cellulare”, giusto per non dare nell’occhio in famiglia. Anche le escort utilizzano nomi incredibili quando salvano un proprio cliente sul cellulare. Nomi composti da una nomenclatura piuttosto singolare…

Rendiamoci conto che le escort ricevono una media di 40 telefonate e incontrano una media di 5 persone ogni giorno. Ricordarsi tutti è impossibile, serve un modo di codificarli. Se leggeste la rubrica telefonica di una escort potreste imbattervi nel nome: Luca XXM L60, oppure Pesante XS V30. Letti così non hanno senso, ma per loro invece un nome del genere contiene tantissime informazioni. Iniziamo a codificarlo.

Il numero di X indica la lunghezza del membro, la M o S alla fine indica la larghezza, L o V indicano se il cliente è lento o veloce a venire, e il numero indica solitamente il tempo che trascorre insieme.

Luca quindi è medio dotato, lento a venire e solitamente cerca appuntamenti di un’ora.

L’altro invece non ha nome, ma è salvato con il nick Pesante, quindi potrebbe essere di stazza grossa oppure noioso e petulante come carattere. Fortunatamente (per la escort) il suo membro è di ridotte dimensioni, viene quasi subito e cerca appuntamenti solo di mezz’ora. Insomma un cliente semplice da gestire!

Condividono una blacklist di numeri di telefono

Per una escort ricevere persone completamente sconosciute è un grande rischio, non si sa mai chi potrebbe varcare la soglia. Per questo la maggior parte di loro ha accesso a numerose blacklist. Questo tipo di liste sono caratterizzate da tantissimi numeri di telefono, e per ciascuno una serie di recensioni fatte proprio dalle ragazze.

Queste recensioni contengono informazioni molto importanti, se ad esempio il cliente è aggressivo, o con scarso igiene. In alcuni casi le ragazze hanno segnalato addirittura clienti che hanno pagato con soldi falsi o che hanno tentato di fare uso di droghe o violenza.

Consultare la blacklist in alcuni casi potrebbe realmente salvare la vita. Ovviamente se un cliente sgradevole sa di essere stato segnalato o sospetta di poterlo essere, potrà sempre cambiare numero di telefono e tornare pericolosamente in giro.

Se si finisce segnalati su una blacklist, uscirne è molto difficile. A volte alcune ragazze sono talmente furbe da segnalare sulla propria blacklist i clienti buoni, in modo da non rischiare di perderli a causa di qualche collega rivale più avvenente. In realtà questi clienti sono delle buonissime persone ma nessuno potrebbe mai saperlo. Per questo nelle blacklist più valide c’è anche segnato il numero di segnalazioni effettuate, e in alcuni casi anche la escort che segnala. In questo modo è più facile capire se quella persona identificata è realmente pericolosa oppure è solo una furba trovata di qualche fanciulla per tenersi il cliente solo per sé.

Si innamorano spesso dei propri clienti

Ebbene si! Le escort, considerate da molti uomini fanciulle prive di emozioni, possono innamorarsi. Se immaginiamo come si svolge la giornata di una escort possiamo dedurre che non ha la capacità di entrare in contatto con numerose persone se non con i propri clienti.

La quasi totalità della loro giornata lavorativa è occupata da appuntamenti, durante il resto del tempo mangiano o riposano. La quantità di esperienze erotiche nella loro vita è così predominante che lascia poco spazio alla voglia di conoscere qualche ragazzo nel tempo libero. Anzi molte escort nemmeno hanno la voglia di conoscere o flirtare con qualcuno perché lo considerano una forma di sesso gratuito, che si scontra con la loro mentalità nella quale il sesso è visto solo come uno strumento per conquistare denaro.

Alla lunga però il solo lavoro crea un vuoto emotivo nei cuori di queste donne, e qualora dovesse capitare un cliente molto avvenente, gentile, in linea con i loro canoni estetici e comportamentali, quest’ultimo potrebbe fare breccia nel loro cuore. All’inizio si incontrerebbero solo per svolgere degli appuntamenti, ad un certo punto comincerebbe a diventare piacevole incontrare questo cliente, magari per un caffè e un aperitivo non pagato, ovvero fuori dagli orari lavorativi. Con il passare del tempo la escort potrebbe addirittura proporre di incontrarsi senza denaro coinvolto. A questo punto inizierebbe una vera e propria relazione.

Il pericolo? Mentre queste donne si stanno realmente affezionando al loro cliente, il cliente potrebbe essere un uomo molto furbo che sta seducendo una escort solo con l’obiettivo di averla gratuitamente. Non sempre però è così, alcune volte nasce veramente l’amore, soprattutto quando si riescono a superare i pregiudizi e le gelosie iniziali. In questo caso vale proprio il detto: l’amore è cieco!