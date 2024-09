A Barolo una mostra di fotografie sviluppate e stampate con il vino

Il vino non è solo ispirazione, ma anche tecnica artistica nell’originale mostra che il Castello di Barolo ospita dal 5 ottobre al 8 dicembre: l’artista emergente Giancarlo Volpi porta immagini che sposano materiali antichi (come la cianotipia e la carta di gelso) e idee innovative, utilizzando gli antociani e gli antiossidanti del vino nel processo fotografico (sviluppo e stampa).

L’inaugurazione di Architettura del Vino: una lettura nel tempo sarà sabato 5 ottobre dalle ore 16 alle 19 nella sala Il Tempio dell’Enoturista del WiMu Museo del Vino. L’ingresso sarà libero; durante l’evento verrà offerta una degustazione di vini del territorio. L’esposizione è ideata e curata dall’autore in collaborazione con il Comune di Barolo e Barolo & Castles Foundation.

Le 30 fotografie esposte sono frutto di sei mesi di lavoro insieme a dodici tra le cantine vitivinicole più prestigiose di quest’area: Marchesi di Barolo, Borgogno, Damilano, Azienda Agricola Pira &

Figli - Chiara Boschis, Azienda Agricola G.D. Vajra, Barale Fratelli, Diego e Damiano Barale, Fratelli Serio & Battista Borgogno, Azienda Agricola Gillardi, Cristina Prandi, Cascina Adelaide, Azienda Agricola Borgogno Francesco.

Giancarlo Volpi ha messo a fuoco l’architettura delle cantine, facendola dialogare con le immagini storiche degli archivi privati. Ha utilizzato una fotocamera a pellicola di impostazione ottocentesca; le pellicole sono poi state processate con uno sviluppo composto principalmente da vino rosso, i cui antiossidanti agiscono come principio attivo. Quindi, seguendo la tecnica della cianotipia inventata nel 1842 da sir Herschel, Volpi le ha stampate sulla carta washi prodotta a mano da secoli in Estremo Oriente. La bellezza dell’immagine catturata dalla fotocamera viene così reinterpretata in una stampa raffinata ed evocativa, sposando le sottilissime fibre di gelso con le sfumature che sanno dare il vino rosso e l’acido tannico.

L’artista ha raggiunto questo esito al termine di un cammino fatto di intuizioni e di meticolose sperimentazioni. La poetica dei soggetti ritratti si rinforza con la poetica contenuta nella ricerca stessa, che guarda alla tradizione, alle radici e le recupera in chiave contemporanea. Il gelso è infatti legato al Giappone ma anche alla bachicoltura, fiorente fino all’inizio del Novecento nel Piemonte di cui Volpi è figlio. Così come è legato a questa terra il vino. Un risultato di assoluta originalità, che unisce tempo e culture.

Le pregiate stampe sono racchiuse in una cornice in legno di rovere, realizzate dall’autore stesso, per richiamare il materiale con cui sono composte le botti.

Si ringrazia la cantina Terre dei Santi per avere fornito il vino utilizzato per lo sviluppo e la stampa delle fotografie.