Il sindaco della città gemellata di Betlemme in visita a Bra

Sabato 28 settembre il sindaco di Betlemme, Anton Salman, con una delegazione del Comune, gemellato con Bra dallo scorso anno, sarà in città per un incontro con l'Amministrazione comunale.

L'iniziativa fa parte del programma di visita della delegazione del Comune di Betlemme a Terra Madre, organizzata dalla Città di Torino per valorizzare alcuni produttori del territorio e per siglare il rinnovo del Patto di collaborazione fra Torino e Betlemme.

Parteciperà all'incontro a Bra anche la delegazione del comune di Khouribga (Marocco), che ha attivi progetti di cooperazione internazionale con partner piemontesi. Il sindaco di Betlemme e i delegati stranieri saranno ricevuti in municipio (Sala consiglio) alle 9.30, poi vedranno la mostra Archīvum di Marta Czok a Palazzo Mathis e successivamente si trasferiranno a Pollenzo per visitare l'Università di Scienze Gastronomiche. Nei giorni successivi, anche la Città di Bra sarà presente a Terra Madre proprio per partecipare ad alcuni momenti di confronto in tema di cooperazione internazionale e sviluppo.

“Siamo molto felici di accogliere a Bra il sindaco e i rappresentati del Comune di Betlemme con cui abbiamo un gemellaggio molto sentito – commenta il sindaco di Bra, Gianni Fogliato – sarà una bella occasione di confronto e dialogo per rafforzare i rapporti istituzionali e i progetti della nostra città con altre realtà vicine e lontane”.