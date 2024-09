Riparte il servizio dell’associazione “Insieme per…”: inclusione e autonomia per giovani con fragilità

Riprenderà a inizio ottobre, dopo la pausa estiva, il servizio offerto dall’associazione “Insieme per… Odv” di Barge, che ha sede nello spazio “Riparo”, in piazza Stazione 6.

Attivo dall’ottobre 2022, questo progetto accoglie attualmente dai 6 agli 8 ragazzi ‘speciali’, cioè con fragilità, di età superiore ai 15 anni.

L’obiettivo dell’associazione è di estendere il servizio a un maggior numero di utenti e di incrementare l’orario delle attività.

I laboratori proposti non sono semplici passatempi, ma rappresentano un’opportunità concreta per aiutare i giovani partecipanti a sviluppare una maggiore autonomia e a favorire la socializzazione.

Il tutto avviene in un ambiente sicuro e protetto, dove i ragazzi possono interagire e stringere nuovi legami, contribuendo così al loro benessere emotivo e relazionale.

Il servizio è reso possibile grazie al supporto del Comune di Barge, che offre gratuitamente gli spazi, e della Fondazione Crt, che finanzia l’iniziativa attraverso il bando ‘Vivo Meglio’.

Anche le famiglie dei ragazzi contribuiscono alla sostenibilità del progetto.

Un elemento importante di questo programma è il sostegno che fornisce alle famiglie del territorio. Spesso, una volta terminato il percorso scolastico, i genitori si trovano privi di un supporto istituzionale per i loro figli, e questo progetto rappresenta una risposta concreta a questa esigenza.

I laboratori sono gestiti da due educatrici qualificate e con comprovata esperienza. Le attività, che si sono svolte dall’ ottobre 2023 alo scorso luglio, sono state diversificate nel tempo per offrire ai ragazzi un ventaglio di esperienze sempre nuove.

L’associazione si è avvalsa anche della collaborazione di esperti e strutture esterne, proponendo attività come pet therapy, ippoterapia, musicoterapia, yoga della risata, aromaterapia e arteterapia.

Durante i mesi invernali, i laboratori si sono svolti una volta a settimana, ogni venerdì pomeriggio. Nei mesi estivi, invece, è stato introdotto un orario più esteso, con giornate intere dedicate ai ragazzi, sempre nel rispetto delle esigenze delle famiglie. Grande successo hanno riscosso le attività all’aperto organizzate nei mesi di giugno e luglio, che hanno coinvolto i ragazzi in escursioni, visite sul territorio e gite in collaborazione con realtà locali del bargese e dei paesi limitrofi.

Questo progetto dimostra come un'iniziativa di inclusione possa non solo migliorare la qualità della vita di ragazzi con fragilità, ma anche fornire un fondamentale sostegno alle famiglie, offrendo un'opportunità concreta per costruire nuove reti sociali e comunitarie.

Info: assinsiemeper@libero.it

www.famiglieinsiemeper.it