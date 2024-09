Venerdì 27 settembre al Mudi di Alba sarà organizzato un Escape Room.

Saranno organizzati tre turni per giocare: h. 19.00, 20.30 e h. 22.00. Ogni squadra potrà essere composta dai 4 ai 7 giocatori. Il costo è di 60 € a squadra.

Età consigliata: per tutte le età, dai 15 anni in su.

Sarà un’occasione per gruppi di amici e famiglie per vivere il museo attraverso il gioco di squadra, osservare le opere e risolvere enigmi, collaborando per riuscire a fuggire.