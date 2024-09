Bra: proseguono gli incontri letterari a Palazzo Mathis

Dopo il successo degli appuntamenti estivi, proseguono anche durante l’autunno gli "Incontri a Palazzo", rassegna letteraria organizzata dalla libreria Crocicchio Ubik Bra in collaborazione con il Comune.

Questo il calendario dei prossimi appuntamenti, tutti in programma ogni primo mercoledì del mese a partire da ottobre, alle ore 18,30 a Palazzo Mathis (piazza Caduti per la Libertà 20), con ingresso libero:



- 2 ottobre ore 18.30 - Incontro con l'autore Alessandro Perissinotto che presenta "La guerra dei Traversa”, ed. Mondadori. Attraverso le gioie, i drammi e i misteri di una famiglia a lui molto vicina, Perissinotto cortocircuita il presente e il passato, vincendo una grande sfida narrativa e dando forma alla sua idea di letteratura come strumento per sconfiggere l'oblio;



- 6 novembre ore 18.30: Incontro con l’autrice Valentina d’Urbano che presenta “Figlia del temporale”, ed. Mondadori. Come i suoi personaggi, Valentina D'Urbano non ha paura di oltrepassare limiti e confini, di farsi domande dolorose e di cambiare pelle per rimanere fedele a se stessa. Il risultato è un romanzo coraggioso e bellissimo sul corpo e il desiderio delle donne e sul bisogno che la società patriarcale ha da sempre di controllarli. E, al tempo stesso, la più travolgente delle sue storie d'amore.



- 4 dicembre ore 18.30: Incontro con l'autrice Marta Aidala che presenta “La Strangera”. Le montagne sono donne immense, eppure tante portano nomi di uomini. «Una strangera.» Fu quell'uomo a chiamarmi così per la prima volta, e avrei voluto rispondere ciò che avrei detto a tutti gli altri in seguito, che lì in montagna io ero straniera esattamente quanto loro.

Ingresso gratuito. Per info e prenotazioni tel. 0172.430185 – turismo@comune.bra.cn.it.