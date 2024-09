La psicologa e psicoterapeuta Maura Anfossi presenta a Cuneo il suo libro "Emozioni a colori"

Il prossimo 28 settembre alle 18, presso il Vescovado Nuovo in via Amedeo Rossi 28, a Cuneo, la dottoressa Maura Anfossi, psicologa e psicoterapeuta di Cuneo, presenta il suo libro "Emozioni a colori. Piccola guida per ritrovare il sé autentico", per le edizioni San Paolo.

Alla presentazione interverranno anche Donatella Signetti e Andrea Pascale.

Ingresso libero.

Perché pensare ai colori per ritrovare il sé autentico?

Se la parola colpisce la mente, il colore parla al cuore, ci piace o ci respinge e ci allena a scegliere. Il colore risveglia la nostra autenticità ed è una pietra di appoggio mentre attraversiamo il tumultuoso torrente della vita interiore. Il significato simbolico dei colori è usato come strumento per parlare di emozioni, per conoscere le difese che aiutano ad affrontare il dolore mentale e per riflettere sui meccanismi interiori secondo la psicologia umanistica.

L'autrice ci presenta il termometro emozionale attraverso vari colori: bianco come la spinta al cambiamento, rosso di passione, grigio di paura, verde come la consapevolezza, nero come il trauma, giallo oro come l'empatia e altri ancora, per concludere con il blu, che evoca il rapporto con l'assoluto.

Questo libro è pensato per tutti coloro che desiderano capire come funziona la personalità e vogliono approfondire l'importanza delle emozioni nel recupero della propria autenticità. La buona notizia è che non c'è nulla da inventare, ma si tratta di un viaggio a ritroso dentro di sé. I concetti di psicologia del colore possono essere applicati nella vita di tutti i giorni per liberarsi da tensioni e condizionamenti e vivere meglio le relazioni.