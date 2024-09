A Saluzzo la due giorni di festa della Croce Verde per i suoi 45 anni

Al via la due giorni di Festa della Croce Verde di Saluzzo che, quest'anno, celebra i suoi 45 anni.

"Vogliamo festeggiare l’inestimabile valore del volontariato assistenziale del nostro sodalizio nato nel 1979 dalla visione di 20 saluzzesi che avevano il desiderio di aiutare il prossimo all'insegna della fratellanza e dell'empatia" sottolinea il presidente Michele Isoardi.

L’associazione, che è cittadina onoraria di Saluzzo dal 2021 per l’impegno durante il Covid, ha anche ricevuto la Certificazione ISO 9001 per l'alta qualità degli standard.

Si festeggiano questi traguardi domani, sabato 21 settembre in piazza Cavour dal pomeriggio nel "Villaggio del Soccorso" con stand informativi delle attività, postazioni per la rilevazione della pressione e della saturazione, tecniche da porre in atto per disostruire le vie aeree nei bambini, gestione delle piccole emorragie, come affettuare un corretto massaggio cardiaco. I bambini troveranno un’area gioco con la possibilità di fare un percorso su una piccola ambulanza, disegnare, ricevere piccoli gadgets, fare foto e fare merenda.

Domenica 22 settembre, premiazione dalle 9,30 alla ex caserma Musso dei volontari Croce Verde. Da qui, intorno alle 10,30, partirà la sfilata di volontari e mezzi per il centro cittadino verso il Duomo, dove verrà celebrata la messa.

Per la due giorni saranno illuminate di verde la fontana di piazza Garibaldi e il campanile di Castellar.

Sono previste modifiche alla viabilità: divieto di sosta con rimozione forzata in piazza Montebello negli spazi di sosta a ridosso della ex caserma Musso, dalle 8 alle 11 del 22 settembre. Sospensione temporanea della circolazione in piazza Montebello, corso Piemonte e corso Italia al passaggio del corteo, che avrà inizio alle 10.30 del 22 settembre partendo da piazza Montebello per dirigersi alla cattedrale.