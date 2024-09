L'Asl Cn2 e le Biblioteche civiche di Alba e Bra celebrano la Settimana dell'Allattamento Materno

Dal 1° al 7 ottobre ricorre la Settimana Mondiale per l’Allattamento Materno, che intende sostenere, promuovere e sensibilizzare l’opinione pubblica rispetto all’allattamento al seno.

L’allattamento al seno è un’importante risorsa per il benessere del bambino, della madre e della società tutta. I nutrienti contenuti nel latte materno lo rendono infatti l’alimento perfetto per sostenere la nascita e la crescita del neonato. L’OMS e l’Unicef ne raccomandano l’uso esclusivo per i primi 6 mesi di vita e suggeriscono di proseguire con l’allattamento complementare, associando il latte materno all’introduzione di cibi solidi a partire dallo svezzamento, fino ai 2 anni e oltre. L’allattamento contribuisce inoltre a ridurre l’incidenza delle malattie pediatriche e diminuisce il rischio di alcuni tipi di cancro e di malattie non trasmissibili per le madri.

“Stop alle disuguaglianze, sostegno a 360°” è il motto scelto quest’anno per la ricorrenza, con l’intento di sottolineare l’importanza di rafforzare il supporto all’allattamento come misura fondamentale per ridurre le disparità sociali.

Anche quest’anno l’ASL CN2 aderisce alla Settimana Mondiale per l’Allattamento Materno e propone, in collaborazione con le Biblioteche Civiche di Alba e di Bra alcuni eventi rivolti a mamme, papà, bimbi, nonni e caregiver.

Martedì 1 ottobre :

Biblioteca Civica di Bra - ore 10.00 - Lettura ad alta voce sul tema dell’allattamento

Biblioteca Civica di Alba - ore 15.00 - Lettura ad alta voce sul tema dell’allattamento

Biblioteca Civica di Alba - ore 17.00 - Lettura animata per bambini 3-6 anni

Giovedì 3 ottobre :

Biblioteca Civica di Bra e Museo del Giocattolo - ore 16.30 - Lettura ad alta voce per bambini e visita al Museo

Sabato 5 ottobre

Mercato cittadino di Alba (via Cavour angolo piazza San Francesco) - ore 10.00

Stand informativo con lettura a cura dei volontari di “Nati per leggere”

Questi incontri uniranno i benefici della lettura ad alta voce condivisa (utile per lo sviluppo cognitivo ed emotivo del bambino, ma anche come mezzo di promozione dell’equità sociale) alle informazioni e al sostegno dell’allattamento fornito dagli operatori e operatrici dell’ASL CN2.

Gli appuntamenti sono frutto della collaborazione tra i Dipartimenti Materno Infantile e di Prevenzione dell’ASL CN2, la Città di Alba con la Biblioteca Comunale “Giovanni Ferrero”, il Centro per le Famiglie del Consorzio Socio Assistenziale Alba, Langhe e Roero, la Città di Bra con la Biblioteca Comunale “Giovanni Arpino”, il Museo del Giocattolo e il Nido Comunale.

L’accesso a tutte le iniziative sarà libero e gratuito, ma occorrerà prenotarsi su bibliotecacivicadialba.eventbrite.com per partecipare agli eventi che si terranno presso la biblioteca di Alba, e scrivere all’indirizzo biblioteca@comune.bra.cn.it per aderire agli appuntamenti di Bra.