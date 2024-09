"Guarda che Bella”: il make-up oncologico fa tappa a Fossano

Torna l’atteso appuntamento con “Guarda che Bella – Make up in Oncologia”, un evento dedicato a tutte le donne che stanno affrontando un percorso oncologico e desiderano riscoprire la propria bellezza anche nei momenti di grandi cambiamenti fisici.

L’incontro si terrà il 28 settembre alle ore 9:30 presso il salone Beauty Più Estetica, situato in Via Roma 68 int. 4, a Fossano, con la partecipazione dell’esperta di make-up oncologico Nadia Giuliano.

La bellezza intesa come fattore per sentirsi forti e sicure è un valore, il progetto “Guarda che Bella – Make up in Oncologia” si basa su questa consapevolezza.

Le donne alle prese con i segreti del make-up vivranno un’esperienza ricca di forti emozioni.

Guarda che Bella ha una doppia valenza: la qualità degli insegnamenti di estetica oncologica e la forza di condivisione, comprensione, accettazione e accoglienza che si genera tra le partecipanti. I feedback raccolti dagli incontri precedenti lo confermano.

“Dalle partecipanti dei due incontri precedenti abbiamo ricevuto un riscontro decisamente positivo - afferma Fabrizio Giai, Presidente dell’associazione La Cura nello Sguardo - Guarda che Bella ha raggiunto il suo scopo: con il pretesto delle lezioni di trucco abbiamo offerto un momento protetto dove le persone hanno trovato una bella connessione emotiva tra loro. Senza nessuna forzatura da parte dei conduttori, le partecipanti si sono aperte al confronto, si sono supportate a vicenda. Dai nostri incontri sono uscite più forti, se non altro per la consapevolezza che non sono sole e che condividono la stessa battaglia con altre donne. Non sono mancati nemmeno momenti distensivi, con risate e battute perché quando sei in compagnia di chi si trova nella tua stessa situazione è più facile essere più leggeri”.

L’appuntamento viene condotto con empatia e professionalità. La mattinata sarà un’occasione per sperimentare, giocare con la propria immagine e condividere esperienze in un ambiente di sorrisi e complicità. Per questo l’incontro è aperto a tutte le donne interessate, anche se hanno già preso parte agli appuntamenti precedenti.

L’iniziativa è proposta dalla LILT Cuneo (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori), La Cura nello Sguardo ODV (Associazione che si occupa della diffusione culturale e scientifica delle Cure Palliative) e AIL Cuneo (Associazione Italiana contro le Leucemie - Linfomi e Mieloma) con il patrocinio dell’ASL Cuneo Uno.

Le associazioni organizzatrici stanno raccogliendo le iscrizioni. L’invito è quello di diffondere la notizia a chiunque possa trarre beneficio da questa esperienza. Per esigenze organizzative, è richiesta la conferma della partecipazione. Questi i contatti per informazioni e iscrizioni: