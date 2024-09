Saluzzo ricorda Magda Olivero: il soprano e la storica foto di Mario Tevino

In questi giorni Saluzzo ricorda, con numerosi eventi, il decennale della scomparsa di Magda Olivero, soprano di fama internazionale (scomparsa l’8 settembre del 2014 a 104 anni a Milano), che ha lasciato un segno indelebile nel panorama della musica lirica.

Conosciuta e acclamata in tutto il mondo, Olivero ha mantenuto un legame speciale con la sua città natale, Saluzzo, che nel 2010 le rese omaggio in occasione del suo centesimo compleanno.

C'è un fatto curioso da ricordare: durante quelle celebrazioni, fu immortalata in una fotografia dal fotografo Mario Tevino di Revello.

Quella foto, scattata a corredo di un articolo scritto dal giornalista Gianni Neberti, sullo scalone d'onore del Teatro Politeama Civico di Saluzzo, ha acquisito un significato speciale, non solo per l'immagine che ritrae, ma anche per il sentito ringraziamento che Magda Olivero inviò a Tevino poco dopo in una lettera scritta di suo pugno che il fotografo ha conservato con affetto nell’album dei ricordi in cui era scritto:

“Egregio signor Mario Tevino, le sono infinitamente grata per avermi inviato la splendida fotografia. Lei è un artista nell'inquadrare e nel riprendere le persone e ha tutta la mia ammirazione. Spero di rivederla presto a Saluzzo e con rinnovati ringraziamenti, la saluto con viva cordialità, Magda Olivero”.

Mario Tevino, ricordando con affetto e commozione quell’incontro con Magda Olivero, ha condiviso un dettaglio toccante: mentre scattava la foto, la cantante gli disse con emozione: "Amo questo teatro, sarebbe bello che un giorno portasse il mio nome". Un desiderio che, anni dopo, si è realizzato con l'intitolazione del teatro proprio a suo nome”.

Ebbene quella foto, scattata sullo scalone del teatro che allora si chiamava Politeama Civico e che Magda Olivero tanto amava, oggi ha un valore storico importante.

Simboleggia non solo il legame speciale tra il soprano e Saluzzo, ma anche il compimento di quel desiderio espresso dalla stessa Olivero: vedere il teatro della città in cui è nata che porta per sempre il suo nome.