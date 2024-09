Via a BRA’S, il Festival della Salciccia, del Formaggio, del Pane e del Riso di Bra [FOTO E VIDEO]

Inaugurata ufficialmente ieri, venerdì 20 settembre, la “Piazza delle Eccellenze”, luogo simbolico di BRA’S il festival della Salciccia, del Formaggio, del Pane e del Riso di Bra. L’evento è coinciso con l’apertura degli stand enogastronomici di promozione e degustazione delle eccellenze di Bra, del Piemonte, della Liguria e della Valle D’Aosta.

Guarda il video:

A tagliare il nastro è stato il governatore piemontese Alberto Cirio in un clima di festa e di orgoglio per una manifestazione biennale che si alterna con 'Cheese' e che sta crescendo per visibilità e partecipazione di pubblico, tanto che in questi giorni è impossibile trovare una stanza libera nelle strutture ricettive della città e del circondario. Come ha sottolineato il Direttore Generale di Confcommercio Ascom Bra Luigi Barbero: “Le premesse sono positive e ci aspettiamo una grande affluenza, grazie ad un’offerta davvero straordinaria. Il lavoro di questi mesi ha permesso il consolidamento di una manifestazione che mette in vetrina le nostre eccellenze e quelle delle regioni a noi vicine e che permette al grande pubblico di conoscere il loro valore”.

A fare gli onori di casa il sindaco di Bra Gianni Fogliato, accompagnato da molti componenti della Giunta e del Consiglio Comunale, a partire da Bruna Sibille che rappresentava anche la Provincia di Cuneo.

Presenti i consiglieri regionali Giulia Marro e Daniele Sobrero, il presidente della Camera di Commercio di Cuneo Luca Crosetto, il presidente dell’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero Mariano Rabino, il presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria Enrico Lupi, il delegato della regione Valle d’Aosta Diego Bovard, le autorità rappresentanti delle Forze dell’Ordine, amministratori provinciali e del territorio, rappresentanti di istituzioni bancarie, di aziende e dei consorzi protagonisti di primo piano nell’evento.

BRA’S ha infatti la partecipazione attiva di: Consorzio Salsiccia di Bra, Consorzio Formaggio Bra Dop, Consorzio Pane di Bra Dop, Riso di Bra, Consorzio Formaggio Raschera Dop, Consorzio Formaggio Dop, Consorzio del Peperone di Carmagnola, Consorzio Crudo di Cuneo, Consorzio Salame Piemonte, Consorzio Porro di Cervere, Associazione Blu di Cuneo, GINITALY Città di Mondovì, Consorzio Nocciola Piemonte IGP, FIVI Roero, Birrificio StaBrau, Birrificio Sagrin, Spazio promozione Valle D’Aosta, Spazio promozione Regione Liguria.

Moltissimi gli appuntamenti della kermesse, tutti consultabili su www.ticket.ascombra.it. e www.coldiretti.cuneo.it.

Sabato 21 settembre si comincia alle 10 dalla terrazza di Corso Cottolengo con IL MERCATO DI BRA’S , esposizione e vendita di prodotti di eccellenza del territorio a cura di Coldiretti, Confartigianato e Mercato della Terra Condotta Slow Food Bra, per proseguire con i LABORATORI DEL GUSTO (evento su prenotazione) e alle 11 con la consegna dell’onorificenza di BRA’S Chef Ambassador a Enrico Bartolini lo chef più stellato d’Italia.