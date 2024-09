A Ceresole d’Alba chiude il supermercato: si lavora per istituire un mercato settimanale

Il gruppo consiliare di Evviva Ceresole! ha registrato da qualche mese la richiesta di numerosi concittadini perché venga istituito un mercato settimanale, soprattutto in seguito alla chiusura del supermercato gestito per molti anni dalla famiglia Olivero.

L’Amministrazione comunale ceresolese, che già ha raggiunto un accordo con la nuova proprietà del supermercato per minimizzare i disguidi causati dalla sua temporanea chiusura dovuta a lavori di riammodernamento, ha già avviato i dialoghi con la Coldiretti per istituire un mercato 'Campagna Amica' e con l’ASCOM per l’avvio di possibili ipotesi mercatali.

Riportiamo la lettera che il gruppo consiliare di minoranza, a firma dei consiglieri Luis Cabasés, Davide Fogliato e Marta Tuninetti, ha fatto pervenire alla sindaca Chiara Masia e la replica della stessa a nome dell’Amministrazione comunale.

“Gentile d.ssa Masia,

in questi ultimi mesi abbiamo avvertito, perché interpellati direttamente da parte di numerosi concittadini, l’esigenza di avere un mercato settimanale multidisciplinare da tenersi tutto l’anno in un’area che sia comoda soprattutto a chi non ha la possibilità di spostarsi con mezzi propri.

La chiusura dell'unico esercizio commerciale multidisciplinare ha evidenziato con urgenza la necessità di un punto vendita alternativo che possa soddisfare le esigenze quotidiane della comunità, a maggior ragione nel momento in cui anche l’unica macelleria esistente è destinata a spostarsi fuori dal concentrico, lasciando solo il punto di rivendita pane in via Martiri.

La realizzazione di un mercato settimanale non solo favorisce l'acquisto di prodotti locali e di prima necessità, ma contribuisce anche a creare un punto di incontro sociale, rafforzando il tessuto comunitario di Ceresole. L'iniziativa potrebbe altresì rappresentare una vetrina per i produttori agricoli del territorio, offrendo loro una piattaforma per la vendita diretta dei propri prodotti.

Per queste citate ragioni ci siamo mossi per avviare un progetto concreto in tempi brevi.

Abbiamo interpellato l’ASCOM di Bra, nella persona del direttore dott. Luigi Barbero, che ha dato la disponibilità a mettere a disposizione le sue strutture per definire il progetto.

Su indicazione del dott. Barbero abbiamo consultato la funzionaria ASCOM competente per il settore degli ambulanti che, come ci ha comunicato, ha già avviato una verifica con i rappresentanti della categoria per avere una manifestazione di interesse.

Nei prossimi giorni, ci è stato assicurato, avremo un responso sulle disponibilità. Inoltre da parte dell’ASCOM c’è la volontà di assistere l’Amministrazione comunale per definire modalità di realizzazione.

Da parte nostra crediamo che il mercato settimanale di Ceresole possa essere un’interessante opportunità per i nostri produttori agricoli che potrebbero vendere le proprie produzioni senza pagare il plateatico, almeno per il periodo di avviamento del mercato, utilizzando un ulteriore canale di vendita. La presenza dei produttori locali è sinonimo di filiera corta, di interesse per un prodotto che vediamo crescere sotto i nostri occhi, e un motivo di orgoglio per Ceresole d’Alba.

Vi affidiamo il nostro progetto perché deve essere il frutto di una collaborazione intesa a portare un beneficio al paese.

Per questo proponiamo di creare un’apposita commissione nella quale condivideremo insieme il percorso, coinvolgendo anche i rappresentanti locali delle organizzazioni agricole.

Attendiamo un riscontro sollecito, alla luce dei colloqui già avviati con ASCOM Bra, sicuri che da parte sua ci sia interesse a mettere in piedi un progetto per i cittadini della nostra Ceresole.

Cordiali saluti.”

La sindaca Chiara Masia ha replicato:

“Le attività commerciali di Ceresole sono temi attenzionati dall’Amministrazione.

Innanzitutto va precisato che il supermercato di Ceresole è stato chiuso solo temporaneamente per far fronte a lavori di ristrutturazione, e dal mese di dicembre sarà nuovamente operativo. Abbiamo cercato di supportare i cittadini in questi mesi di chiusura, raggiungendo un accordo con la Dimar, nuovo proprietario del supermercato, che ringraziamo ancora per la disponibilità, azzerando le spese di consegna sul territorio Ceresole se per i prodotti acquistati sulla loro piattaforma.

Inoltre, grazie anche alla disponibilità della famiglia Olivero, proprietà uscente del supermercato, è stato attivato in Comune uno Sportello di supporto per l’effettuare gli ordini on line, aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11.

In aggiunta a queste attività che sono già in essere, abbiamo anche iniziato a ragionare sulla possibile attivazione di un mercato, muovendoci su due fronti.

In primo luogo sono stati interpellati gli uffici di Bra della Coldiretti, attraverso l’Assessore all’Agricoltura Daniele Bertero ed il Consigliere Gianni Bonetto, per verificare la disponibilità del mondo agricolo ad attivare un mercato di 'Campagna Amica' composto da produttori locali, che avrebbero la possibilità di valorizzare la qualità di prodotti del nostro territorio. Entro fine mese avremo la risposta da parte di Coldiretti e, se ci saranno le adesioni da parte dei produttori, procederemo sperimentalmente con l’attivazione del mercato di Campagna Amica già dal mese di ottobre, ipotizzando come possibile data del mercato, se sarà possibile, il giovedì mattina.

In secondo luogo la vigilessa comunale, funzionario competente per materia, ha verificato la normativa vigente per poter attivare un mercato di tipo tradizionale e avviato interlocuzioni, già il 12 agosto, anche con i funzionari Ascom di Bra.

Stiamo quindi valutando la fattibilità del progetto, gli spazi necessari, i tempi e i costi.

Sono contenta che siamo in sintonia con la minoranza e spero di comunicare ai primi di ottobre le disponibilità dei produttori locali di aderire all’iniziativa nell’ambito di Campagna Amica”.