Le associazioni sportive si presentano: una settimana di "open season" in corso Giolitti a Cuneo

Da domani e fino a sabato 28 settembre in corso Giolitti a Cuneo sarà “Open Season”, l’evento, alla seconda edizione, in cui varie associazioni sportive presenteranno alla popolazione della zona le loro attività e i loro corsi. Una proposta del Comitato Cuneo Centro in programma di fronte al negozio della TIM e rivolta in particolare ai residenti dell'area. Per informazioni: Christian 347 4974996 – quartierecuneocentro@gmail.com

Il programma della settimana



*Lunedì 23 Settembre*

- Ore 16.00: IoGioco a MiniBasket

- Ore 16.30: Cuneese Tennis

- Ore 17.30: Capoeira 4Fit



*Martedì 24 Settembre*

- Ore 16.30: Pallapugno Subalcuneo

- Ore 16.30: Atletica Cuneo

- Ore 16.30: Sport&Food Experience



*Mercoledì 25 Settembre*

- Ore 16.30: Yubù Yoga per bambini

- Ore 16.30: Scuderia La Quercia

- Ore 17.00: Karate 4Fit

- Ore 17.00: Cuneo Pedona Rugby



*Giovedì 26 Settembre*

- Ore 16.30: Circolo Schermistico Cuneo

- Ore 17.00: Judo Kodokan Cuneo

- Ore 17.45: GLM lab musicale



*Sabato 28 Settembre*

- Ore 16.30: Ass. Mano nella Mano (danza, musica, arte, cultura)



Presentazione delle associazioni e dei loro corsi, per far provare a tutti nuove discipline o prendere informazioni.