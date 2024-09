Festa del Parco di Fossano: la Fipsas ripopola il fiume con il lancio di trote marmorata

Grande successo per la prima edizione della“Festa del Parco” che si è svolta a Fossano, al Parco fluviale Gesso e Stura, presso i Bagni Pedro in via della Cartiera. Giochi e animazioni per i bambini ed una golosa merenda offerta a tutti i partecipanti, sono riusciti a sconfiggere anche il brutto tempo.

La giornata si è conclusa con la liberazione nel fiume di trote marmorata, a cura della Fipsas - Federazione Italiana Pesca Sportiva Attività Subacquee e l’associazione Pesca Ambiente di Fossano.

“È stata una giornata molto bella ed istruttiva, soprattutto per i più giovani”, spiega Giacomo Pellegrino, assessore all’Ambiente del Comune di Fossano e presidente provinciale della Fipsas Cuneo. “Abbiamo liberato nel fiume una decina di riproduttori di trota marmorata, prelevati dal nostro incubatoio ittico di Fossano, dove sono stati allevati. È il periodo più giusto per liberare questo tipo trote - prosegue Pellegrino -, visto che la riproduzione avviene nel periodo compreso tra i mesi di novembre e dicembre. Inoltre, e questa è una delle missioni della Fipsas Cuneo, in questo modo ripopoliamo i nostri fiumi con pesci autoctoni, proprio come è la trota marmorata. Si tratta di un’attività fondamentale per preservare l’ecosistema e tutelare l’ambiente. Giornate come queste - conclude l’assessore e presidente Fipsas Giacomo Pellegrino - sono molto utili per i nostri ragazzi, una vera e propria lezione di ambiente. Ringrazio il responsabile dei recuperi ittici Massimo Barbero che con la sua professionalità e la sua passione ha eseguito la delicata operazione di rilascio delle trote nel fiume, sotto gli occhi attenti e curiosi di tutti i ragazzini e non solo loro”.

Alla giornata hanno partecipato anche il sindaco di Fossano Dario Tallone e il vicesindaco Donatella Rattalino.