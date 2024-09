Svelati i vincitori del concorso fotografico "Immagini di Kyé+" a Roccaforte Mondovì

Il concorso, organizzato dall'Associazione Kyé+ in collaborazione con l'Amministrazione Comunale, ha avuto come obiettivo quello di valorizzare le bellezze naturali, storiche e culturali della Valle Ellero attraverso l'arte della fotografia. I partecipanti, provenienti sia dal territorio locale che dalle regioni vicine, hanno presentato una vasta gamma di opere che hanno saputo cogliere le sfumature uniche delle quattro stagioni.

Durante la cerimonia, il Vicesindaco, Bruno Alberto ha sottolineato l'importanza della collaborazione tra associazioni locali e amministrazione comunale nel promuovere eventi culturali che arricchiscono e fanno conoscere il territorio. Il presidente dell'associazione, Monica Basso, ha invece espresso la sua gratitudine per il grande entusiasmo dimostrato da parte di tutti i partecipanti e ha ricordato quanto sia importante continuare a coltivare la creatività e l'amore per il territorio attraverso progetti come questo.