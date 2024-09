Albaland 2024: Il grande Luna Park torna dal 27 settembre al 27 ottobre con tantissime novità

Anche quest'anno, Alba si prepara ad accogliere il grande ritorno di Albaland, il Luna Park più grande della provincia di Cuneo, in occasione della 94ª Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba. Dal 27 settembre al 27 ottobre, piazza Medford si trasformerà in un vivace parco divertimenti con più di sesanta attrazioni per tutte le età, pronte a garantire cinque settimane di puro divertimento.

Street Food Festival e Fuochi d'Artificio

Le prime giornate saranno arricchite dal gustoso Street Food Festival, che si terrà il 27, 28 e 29 settembre .Numerosi food truck proporranno specialità culinarie come hamburger gourmet, piadine, arancini, gnocco fritto, spiedini di pesce e molto altro, accompagnate da birre artigianali.

Il culmine della festa sarà il 12 ottobre, quando uno spettacolo di fuochi d'artificio illuminerà il cielo sopra il fiume Tanaro, visibile dalle piazze Medford e Sarti.

Le Novità dell'Edizione 2024

Quest'anno, Albaland introduce quattro imperdibili novità:

1. Ruota Panoramica: Una delle più grandi ruote panoramiche itineranti in Italia, alta oltre 38 metri, che offrirà una vista mozzafiato su tutta la città.

2. Il Grande Tappeto Volante: Un'attrazione che ti farà "volare" ad alta velocità, fino a 100 km/h.

3. Sky Tower: Una torre di oltre 38 metri, unica in Italia per la sua altezza, pronta a regalare brividi e adrenalina.

4. Interprice: Un'attrazione emozionante che ti farà provare il brivido di una corsa a oltre 100 km/h.

Promozioni

Ogni domenica mattina, dalle 10 alle 12.30, e ogni mercoledì, nel pomeriggio e la sera, tutti potranno godere delle giostre al prezzo speciale di soli 2 euro, grazie alla promozione sui biglietti

Per informazioni e prenotazioni:

Facebook https://www.facebook.com/albaland

Whatapp 331/8345527 o

Mail albaland.2021@gmail.com