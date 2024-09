Saluzzo, stasera ultimo atto del grande omaggio a Magda Olivero

Stasera ultimo atto dell’omaggio a Magda Olivero, la tre giorni dedicata al grande soprano di natali saluzzesi (il 25 marzo del 1910), morta nel 2014 a Milano.

Saluzzo ieri pomeriggio si è immersa negli anni 50, periodo d’oro dell’artista che terminata la guerra, fece il grande ritorno alle scene nazionali e internazionali sulle quali fu riconosciuta per la tecnica esemplare della voce e come protagonista per antonomasia di "Adriana Lecouvreur".

A Saluzzo nel corso degli anni ritornò in visita e per esibirsi. Uno di questi ritorni, in compagnia del marito, è stato il filo conduttore della passeggiata, “A SPASSO CON MAGDA” partita dal Monastero della Stella, giunta in via Gualtieri magicamente tornata alla metà del secolo scorso, per arrivare alla Croce Nera, dove il pubblico ha gustato ironia ironia e divertimento in “brividi musicali“ con gli spettacoli del gruppo torinese Comicoro. Una realizzazione in collaborazione con gli "Amici del teatro e della musica Magda Olivero” e proposta dalla sezione Fidapa Saluzzo.

La sera “Conversan cantando” del maestro Giulio Laguzzi (direttore musicale di palcoscenico del Teatro Regio di Torino), con la splendida narrazione dell'attrice Chiara Buratti e la partecipazione straordinaria del famoso soprano Erika Grimaldi.

I tre giorni hanno avuto avvio al teatro civico intitolato al soprano con la messa in scena a cura delle compagnie teatrali cittadine (Compagnia Teatrale Primoatto Aps, Teatro del Marchesato Aps e Teatro Prosa Saluzzo Aps) dello spettacolo dedicato all’artista (interprete Paola Barbero) su testo di Corrado Vallerotti.

Stasera di “Io Magda” evento realizzato dal Fondazione CrSaluzzo, Monastero della Stella in collaborazione con il Comune di Saluzzo e associazioni culturali locali.

Dalle 20.45 al Monastero della Stella ( piazzetta Trinità) il monologo teatrale “Sogno di una voce”, scritto dal professor Enrico Badellino di cui sarà interprete Lucetta Paschetta del Teatro del Marchesato. Al termine dolci e brindisi in onore di Magda Olivero.