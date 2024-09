Cuneo, durante l'Oktoberfest limite di velocità a 30 km orari su Corso De Gasperi

Dal 26 settembre al 13 ottobre la città di Cuneo ospiterà l’Oktoberfest nell’area antistante il palazzo dello Sport. L’evento prevede una serie di attrazioni come tendostrutture, palchi e un luna park, ed è attesa una grande affluenza di pubblico.

Per garantire la sicurezza di pedoni e veicoli sono state stabilite delle modifiche temporanee alla viabilità nei giorni della manifestazione. Oltre al divieto di sosta con rimozione forzata (eccetto autorizzati) nel piazzale adiacente al “Palazzetto” e in via Aldo Viglione, sarà istituito il limite di velocità di 30 chilometri orari in corso Alcide De Gasperi (nel tratto tra via San Maurizio e corso Francia).

Nel segmento in questione sarà installato un attraversamento pedonale con semaforo, per consentire l’accesso all’evento dal parcheggio allestito nei campi lungo corso De Gasperi.

L’accesso ai posteggi per chi proviene da Cuneo è previsto da via Auriate, mentre per chi arriva da Borgo San Dalmazzo l’ingresso sarà dallo stesso corso De Gasperi. Via del Mulino verrà utilizzata per l’uscita dei dipendenti dell’Oktoberfest: negli orari di apertura della manifestazione la percorrenza sarà riservata a residenti e autorizzati. Divieti di sosta opportunamente segnalati in loco riguarderanno le vie Auriate, Pratolungo e San Maurizio.

Gli organizzatori dell’evento sono incaricati di gestire il flusso del traffico e garantire il passaggio ai mezzi di soccorso.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti sulle modifiche alla viabilità è possibile consultare il sito del Comune di Cuneo.