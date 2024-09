Frabosa Sottana, l'opposizione chiede risposte sulla sicurezza dei ponti e l'aumento traffico pesante

L’intera Valle Maudagna è al centro delle preoccupazioni del gruppo di minoranza "Frabosa Futura", in particolare per quanto riguarda la sicurezza dei ponti che attraversano diverse frazioni.

"Il deterioramento delle strutture - spiegano dal gruppo - è segnato dal passare degli anni e, in alcuni casi, visibile a chiunque passi su ponti o lungo la strada. La situazione rischia di aggravarsi con l’imminente incremento del traffico pesante dovuto all’attività della cava a partire dal mese di settembre".

A preoccupare non è solo lo stato di manutenzione delle infrastrutture, ma anche la pulizia dell'alveo dei fiumi.

"Oltre ai cambiamenti climatici - spiegano dal gruppo di minoranza - che in tempi recenti hanno causato disastri e tragedie in altre valli poco distanti da noi, sul nostro territorio fortemente legato al turismo con le stazioni sciistiche Prato Nevoso e Artesina, si affaccia l’impatto del traffico generato dalla cava di Miroglio su strutture e situazione geologica da tenere sotto controllo".

“La situazione può diventare critica a causa dell’accumulo di detriti e alberi nell’alveo del fiume. In caso di forti piogge, il rischio di esondazioni non può che aumentare. I ponti che attraversano Miroglio, il capoluogo e San Giacomo sono vetusti e possono presentare problemi strutturali. Gli interventi di controllo ed eventuale messa in sicurezza sono necessari e urgenti per il nostro territorio e per i collegamenti in un Comune dove la strada è unica, dai Gosi a Prato Nevoso” - specifica Manuel Forcherio, consigliere di Frabosa Futura.

“Segnaliamo, inoltre, la presenza di un cantiere per una turbina idroelettrica di cui non si conoscono dettagli progettuali, proprietà e risulta di libero accesso” - aggiunge Gino Brenco, consigliere dello stesso gruppo, sollevando dubbi sulla sicurezza del progetto che si inserisce nella più ampia problematica legata al fiume e alle strutture citate in precedenza.

Il gruppo segnala poi che diverse frazioni del Comune sono prive di servizi essenziali, come ad esempio gli allacciamenti fognari.

La portavoce, Emanuela Carletto, ha espresso “l’invito rivolto all’Amministrazione che valuti e prenda provvedimenti concreti sollecitando tutti gli enti territoriali coinvolti ad azioni rapide ed efficaci nella valle, per il bene e la sicurezza della nostra Comunità e dei turisti che la frequentano”.