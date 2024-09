Festeggiati i 40 anni della bocciofila “La Bisalta” affiliata U.S. ACLI

Sabato 21 settembre la bocciofila peveragnese “La Bisalta” ha festeggiato i suoi primi 40 anni di attività con una giornata particolare, conclusa con la polentata nei nuovi locali del vicino centro polifunzionale “A La Sousta”.

Il presidente del sodalizio Renato Martini, durante l’evento ha premiato i soci fondatori e accolto il sindaco Paolo Renaudi e la vicesindaca Vilma Ghigo. Ai rappresentanti dell’amministrazione comunale il presidente di una delle più radicate organizzazioni sportive del territorio ha evidenziato le non buone condizioni dell’attuale struttura della bocciofila, che avrebbe bisogno di urgenti lavori di ristrutturazione.

Presenti per le ACLI cuneesi il presidente Elio Lingua, il delegato dell’U.S. ACLI Franco Via e la responsabile Coordinamento Donne Barbara Castellano. Le ACLI cuneesi hanno consegnato al circolo peveragnese una targa commemorativa per i tanti anni di affiliazione e di attività,

Durante la giornata si è svolto un partecipato torneo di bocce “alla Petanque” e in serata grazie alla disponibilità della Pro Loco di Peveragno si è continuata la festa con la cena, che fra le portate ha previsto un’apprezzatissima polentata.