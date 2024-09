Saluzzo: incontri e riflessioni al museo diocesano da mercoledì a venerdì

Domani mercoledì 25 settembre, alle 16, nella sala Verde nell’antico Vescovado in via Maghelona, 7 è in programma l’incontro di Lorenzo Franco dal titolo “Da Moncalvo a Saluzzo” dedicato alla storia della moda e del costume seicentesco illustrato a partire dall’artista suor Orsola Caccia, che nelle mura del Convento si dedicò all’arte.

La ricostruzione sartoriale di due costumi storici realizzati per il museo civico di Moncalvo ispirati alla badessa pittrice, offre lo spunto per parlare dell’abbigliamento durante il secolo del Barocco e, di come, le scelte in materia di tessuti, taglie e fogge, siano da sempre codice di lettura del contesto storico, politico e sociale in cui si sviluppano. Ingresso libero.

Sempre nel palazzo dei vescovi, mercoledì dalle 17 e giovedì 26 e venerdì 27 settembre, con la ripresa del cammino pastorale il museo apre le porte al territorio con nuovi spunti di riflessione.

Nel segno di San Giacomo il Maggiore Giorgio Olivero fotografa i luoghi del sacro intitolati al santo caro alle generazioni di pellegrini nei secoli.

Continuano gli approfondimenti sulla cultura tardo manierista nella Diocesi che fu sede del Beato Giovenale Ancina, con un nuovo video girato da Paolo Ansaldi tra Acceglio, Pagliero, Stroppo, Verzuolo, Vilanova Solaro e il santuario della Consolata a Saluzzo.

Rimandi all’epoca sono presenti nell’allestimento di costumi ispirati alle figure di devote avuti in prestito dal museo di Moncalvo, grazie all’associazione AlerAmo onlus a cura di Lorenzo Franco.